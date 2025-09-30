Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dybala e Oriana, la novità più bella: l'annuncio fa impazzire i social

Il talento argentino della Roma sul proprio profilo Instagram ha annunciato insieme alla moglie l'arrivo dell'erede: sarà una bambina
Dybala e Oriana, la novità più bella: l'annuncio fa impazzire i social
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
ROMA - Paulo Dybala sarà presto papà. Il calciatore argentino della Roma ha annunciato la splendida notizia insieme alla moglie Oriana. I due, in un post sul loro profilo Instagram, hanno pubblicato le foto dell'ecografia, con tanto di mini video in cui si avverte il battito cardiaco del futuro erede. A poco più d un anno dal loro matrimonio celebrato a Buenos Aires nel luglio del 2024, i due sposi hanno reso noto il lieto evento: la loro bambina nascerà a febbraio. Il volto emozionato e sorridente di Paulo Dybala e Oriana Sabatini ha colpito tanti tifosi giallorossi che si sono congratulati con la coppia.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

