Dybala e Oriana, la novità più bella: l'annuncio fa impazzire i social

ROMA - Paulo Dybala sarà presto papà. Il calciatore argentino della Roma ha annunciato la splendida notizia insieme alla moglie Oriana. I due, in un post sul loro profilo Instagram, hanno pubblicato le foto dell'ecografia, con tanto di mini video in cui si avverte il battito cardiaco del futuro erede. A poco più d un anno dal loro matrimonio celebrato a Buenos Aires nel luglio del 2024, i due sposi hanno reso noto il lieto evento: la loro bambina nascerà a febbraio. Il volto emozionato e sorridente di Paulo Dybala e Oriana Sabatini ha colpito tanti tifosi giallorossi che si sono congratulati con la coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA