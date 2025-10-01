Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gasperini e il siparietto con N'Dicka in conferenza: "A destra ha giocato Hermoso, lo puoi fare anche tu"

Botta e risposta tra il difensore e l'allenatore alla vigilia della partita di Europa League tra la Roma e il Lille
1 min
Dopo la vittoria contro il Nizza nella prima giornata, la Roma in Europa League affronterà nuovamente una squadra francese, questa volta il Lille. Nella conferenza stampa della vigilia Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti insieme a N'Dicka. I due si sono resi protagonisti di un siparietto circa la posizione in campo del difensore.

Il siparietto tra N'Dicka e Gasperini in conferenza stampa

"Mi sento bene sulla sinistra, dove mi sta mettendo il mister. Poi, certo, in allenamento abbiamo provato anche me centrale". Questa la risposta di N'Dicka alla domanda di un giornalista circa un possibile spostamento di ruolo del difensore nella difesa a tre. A questo punto, è intervenuto lo stesso Gasperini, il quale ha aggiunto: "L'ho provato a destra. Ci può giocare, come lo ha fatto Hermoso può farlo pure lui!". Risate tra i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

