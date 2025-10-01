Accordo Roma-De Rossi per la risoluzione del contratto: quanto risparmia il club

ROMA - Nelle prossime ore può arrivare l'ufficialità della risoluzione consensuale del contratto che ancora lega Daniele De Rossi alla Roma. L'attuale presidente dell'Ostiamare, club che milita in Serie D, era stato esonerato a settembre del 2024 dopo il rinnovo contrattuale per tre anni nel giugno dello stesso anno e poco dopo l'inizio della stagione. Al suo posto era arrivato Juric, poi a sua volta sostituito da Ranieri, e nel frattempo DDR ha avviato la sua nuova avventura con l'Ostiamare. In ballo, però, c'era ancora il contratto con la Roma.