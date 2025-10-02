Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, Massara e la frase sul contratto di Dybala: "In questo momento i rinnovi..."

Le dichiarazioni del direttore sportivo dei giallorossi prima della gara di Europa League contro il Lille
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Lille. Il dirigente giallorosso ha subito commentato la rosa a disposizione di Gasperini: "Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister e chiaramente lui valuta di partita in partita chi fa giocare. Tra l'altro stiamo attraversando un periodo intenso, con moltissimi impegni, quindi è giusto ruotare l'organico. Consideriamo di avere un organico abbastanza profondo e ci auguriamo che i risultati ci diano ragione".

Roma, le parole di Massara su Dybala e non solo

Massara ha poi fatto il punto sulle condizioni di Dybala: "Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica, credo che domani ne sapremo di più, ma il recupero funziona piuttosto bene. Dopodiché Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, in questo momento il tema dei nuovi non è ancora stato affrontato, ci concentriamo su queste partite, poi vedremo più avanti".

"Il Lille ha qualità. Siamo contenti di questo percorso"

Poi sul Lille: "E' una squadra forte che da anni è ai vertici del calcio francese. È una squadra che offre qualità, ha giovani fortissimi come Bouaddi, tanti giocatori di esperienza come Olivier Giroud. Lui è un campione assoluto e continua a fare la differenza alla sua età, dobbiamo fare molta attenzione perché è una squadra abituata a questo tipo di competizione e quindi troveremo un avversario molto difficile". Infine: "Siamo contenti di come sta andando questo percorso. Sappiamo che è un percorso che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando una solidità difensiva che aveva contraddistinto la Roma nella seconda parte della stagione scorsa. Ci auguriamo di riuscire a trovare una maggior prolificità nelle prossime settimane. Chiaramente anche i rientri di giocatori come Dybala e Bailey potranno dare nuove soluzioni".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

De Rossi e la rescissione con la RomaL'iniziativa all'Olimpico