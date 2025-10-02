Roma, Massara e la frase sul contratto di Dybala: "In questo momento i rinnovi..."

Frederic Massara , direttore sportivo della Roma , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Lille . Il dirigente giallorosso ha subito commentato la rosa a disposizione di Gasperini : "Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister e chiaramente lui valuta di partita in partita chi fa giocare. Tra l'altro stiamo attraversando un periodo intenso, con moltissimi impegni, quindi è giusto ruotare l'organico. Consideriamo di avere un organico abbastanza profondo e ci auguriamo che i risultati ci diano ragione ".

Roma, le parole di Massara su Dybala e non solo

Massara ha poi fatto il punto sulle condizioni di Dybala: "Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica, credo che domani ne sapremo di più, ma il recupero funziona piuttosto bene. Dopodiché Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, in questo momento il tema dei nuovi non è ancora stato affrontato, ci concentriamo su queste partite, poi vedremo più avanti".

"Il Lille ha qualità. Siamo contenti di questo percorso"

Poi sul Lille: "E' una squadra forte che da anni è ai vertici del calcio francese. È una squadra che offre qualità, ha giovani fortissimi come Bouaddi, tanti giocatori di esperienza come Olivier Giroud. Lui è un campione assoluto e continua a fare la differenza alla sua età, dobbiamo fare molta attenzione perché è una squadra abituata a questo tipo di competizione e quindi troveremo un avversario molto difficile". Infine: "Siamo contenti di come sta andando questo percorso. Sappiamo che è un percorso che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando una solidità difensiva che aveva contraddistinto la Roma nella seconda parte della stagione scorsa. Ci auguriamo di riuscire a trovare una maggior prolificità nelle prossime settimane. Chiaramente anche i rientri di giocatori come Dybala e Bailey potranno dare nuove soluzioni".