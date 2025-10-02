Dopo gli errori di Dovbyk e Soulé, chi sono i rigoristi Roma: il primo è Dybala, poi...

La domanda è d'attualità visto che stasera contro il Lille la Roma ha fallito tre volte dal dischetto: chi sono i rigoristi della Roma? Il primo è ovviamente Paulo Dybala, che però al momento è infortunato. Quando l'argentino sta bene è lui, senza se e senza ma, il titolare. Lo scorso anno c'erano anche Paredes e Pellegrini: il primo è al Boca, il secondo non è titolare fisso, anche se ora un po' di continuità l'ha ritrovata. Poi?
Rigoristi Roma, le scelte di Gasperini
In teoria l'attaccante centrale è il favorito. Dovbyk quindi, o Ferguson. Poi ci sono Soulé ed, eventualmente, Cristante. Questo l'elenco. Gasperini ha ammesso: "La scelta viene fatta prima. Artem, Soulé e Pellegrini (che però era uscito, ndr): sono tutti potenziali tiratori e hanno preso la loro responsabilità". Pare che in allenamento l'ucraino abbia delle percentuali alte, forse paga, come spesso gli capita, la grande emotività.