Dopo gli errori di Dovbyk e Soulé, chi sono i rigoristi Roma: il primo è Dybala, poi...

La domanda è d'attualità visto che stasera contro il Lille la Roma ha fallito tre volte dal dischetto: chi sono i rigoristi della Roma? Il primo è ovviamente Paulo Dybala, che però al momento è infortunato. Quando l'argentino sta bene è lui, senza se e senza ma, il titolare. Lo scorso anno c'erano anche Paredes e Pellegrini: il primo è al Boca, il secondo non è titolare fisso, anche se ora un po' di continuità l'ha ritrovata. Poi?