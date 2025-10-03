Roma, buone notizie: Dybala parzialmente in gruppo. Cosa succede ora

Roma, la settimana di Dybala

L'argentino, come è noto, si sta lasciando alle spalle un infortunio, mentre si parla del suo rinnovo. Dal momento dello stop la Joya ha navigato tra cure mirate e sessioni solitarie, con lo staff medico che ha cucito su misura un percorso riabilitativo per evitare ricadute. La settimana scorsa, i primi segnali positivi: Dybala ha iniziato a sudare sul campo da solo, con esercizi mirati per ricostruire forza e agilità, sotto lo sguardo vigile dei fisioterapisti. Poi la risonanza di controllo ha escluso l'assenza di lesioni residue e c’è stato il via libera per un reintegro graduale. Oggi, durante la rifinitura mattutina a Trigoria, il numero 21 ha condiviso per la prima volta parti dell'allenamento con il resto del gruppo. Niente sforzi estremi, ma Paulo adesso vede in lontananza il suo nome nella lista dei convocati per Fiorentina-Roma.