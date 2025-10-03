Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, buone notizie: Dybala parzialmente in gruppo. Cosa succede ora

L'attaccante argentino si è allenato a Trigoria dopo la sconfitta interna in Europa League: i dettagli
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Una notizia che sa di svolta. Perché la Roma fatica a segnare, rigori a favore compresi. Paulo Dybala, infatti, si è allenato parzialmente in gruppo. Si tratta di un passo avanti importante che apre le porte ad una convocazione per domenica allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra di Gasperini cercherà riscatto in campionato.

Roma, la settimana di Dybala 

L'argentino, come è noto, si sta lasciando alle spalle un infortunio, mentre si parla del suo rinnovo. Dal momento dello stop la Joya ha navigato tra cure mirate e sessioni solitarie, con lo staff medico che ha cucito su misura un percorso riabilitativo per evitare ricadute. La settimana scorsa, i primi segnali positivi: Dybala ha iniziato a sudare sul campo da solo, con esercizi mirati per ricostruire forza e agilità, sotto lo sguardo vigile dei fisioterapisti. Poi la risonanza di controllo ha escluso l'assenza di lesioni residue e c’è stato il via libera per un reintegro graduale. Oggi, durante la rifinitura mattutina a Trigoria, il numero 21 ha condiviso per la prima volta parti dell'allenamento con il resto del gruppo. Niente sforzi estremi, ma Paulo adesso vede in lontananza il suo nome nella lista dei convocati per Fiorentina-Roma.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dybala e la crisiRoma con un attacco slegato