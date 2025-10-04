Soulé: "Gasperini può darmi tanto. Dybala? Siamo sempre insieme"

"Vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato e andare lontano in Europa League e Coppa Italia. L'obiettivo principale è la qualificazione in Champions , poi vedremo". Senza filtri Matìas Soulé . Il trequartista argentino, intervistato dal canale YouTube della Lega Serie A, ha parlato così delle ambizioni della Roma e sue personali. "Sono un tipo ambizioso: non mi accontento mai, voglio sempre di più. Non ho limiti e spero di non averne mai , voglio continuare a migliorare per sempre".

Soulé: "Dybala? Orgoglioso di averlo come compagno"

Per Soulè si tratta della seconda stagione alla Roma: "All'inizio dello scorso anno non è stato facile: ci sono stati tanti cambi di allenatori e ambientarsi è stato complicato. Ma, per fortuna, tutti hanno avuto fiducia in me. Club e compagni mi aiutano ogni giorno a crescere e a fare quello che so fare meglio". In questa stagione, invece, è diventato centrale nel gioco di Gasperini: "Credo che possa darmi tanto. Stiamo lavorando per essere più incisivi davanti, segnare di più e fare più assist. Vuole che io entri di più in area avversaria: è una cosa che ha già preteso da altri attaccanti". Un rapporto speciale con il connazionale Dybala: "L'ho seguito sin da bambino, quando faceva magie alla Juventus. Ho avuto la fortuna di giocare con lui, ora stiamo sempre insieme, in campo e fuori. È un giocatore fantastico e sono orgoglioso di averlo come compagno". A Roma i giallorossi vantando un enorme seguito da parte del loro pubblico: "Il sostegno dei tifosi è molto importante. Ci danno una mano soprattutto all'Olimpico, sentiamo la loro presenza e ci aiuta tanto. Ci dà l'energia per andare avanti".