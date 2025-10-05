Fiorentina-Roma 1-2 : terza vittoria consecutiva in campionato per i giallorossi grazie ai gol di Soulé e Cristante , che hanno ribaltato l'iniziale svantaggio firmato da Kean . Leggi tutte le dichiarazioni rilasciate a fine gara, in tv e conferenza stampa, da Gian Piero Gasperini . Rivivi la diretta di CorrieredelloSport.it .

18:04

Soulé, l'oro di Gasperini: terzo gol in Serie A

Terzo gol in campionato per Matias Soulé, che oggi ha disegnato un'altra splendida conclusione sul prato del "Franchi". In vetta alla classifica marcatori, ci sono Pulisic e Orsolini a quota 4. LEGGI QUI

17:50

Napoli in campo per provare ad agganciare in vetta la Roma di Gasperini

Dopo la vittoria della Roma, ora tocca al Napoli di Conte provare a portare a casa l'intera posta in palio. SEGUI NAPOLI-GENOA

17:39

Finisce qui la conferenza stampa di Gasperini

Si chiude così la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, che ha avuto modo di analizzare Fiorentina-Roma.

17:39

Gasperini: "Problema alla caviglia per Ferguson, Dybala può fare tutto"

Roma in crescita nonostante alcuni infortuni: "Mi hanno seguito fin da subito dandomi credito fin da subito. Stiamo facendo un percorso tutti insieme e i risultati ci aiutano, anche se possiamo migliorarci sotto il profilo tecnico. Ferguson? Ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio. Dybala falso nove? Spero di no, ma in emergenza sì... Lui può fare di tutto e oggi c'era bisogno Con la sua tecnica ha smorzato la continuità di azione della Fiorentina. Quando ha la palla tra i piedi siamo tranquilli che difficilmente venga persa. Celik? Anche l'anno scorso mi piaceva particolarmente quando l'ho visto. Per me è un giocatore affidabile e molto duttile. Ha capacità di corsa e tecnica, può evolversi ancor di più. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Lui è uno dei nostri punti di forza".

17:38

Gasperini: "Facciamo più fatica con difese più chiuse"

"Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, - ha sottolineato Gasperini in conferenza - mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità. In svantaggio anche oggi non ci siamo disuniti e abbiamo creduto al nostro modo di stare in campo".

17:36

Gasperini sulla crescita di Soulé

Così Gasperini su Matias Soulé: "Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita".

17:35

Gasperini in conferenza: "Bella prestazione, bravi a rimontare per la prima volta"

Queste le parole di Gasperini in conferenza stampa, dopo Fiorentina-Roma: "Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo".

17:30

Roma, la risposta di Gasperini sul primato in classifica

Nel corso dell'intervista concessa a Dazn, non è passata inosservata la risposta di Gian Piero Gasperini sull'attuale classifica di Serie A e sulle possibili ambizioni scudetto della Roma: "Qualcuno non ci ha dato ancora credito per essere in quella posizione, ma è una squadra che riesce a migliorare e a crescere. Il credito che abbiamo in questo momento non è così alto".

17:21

Gasperini: "Primo posto? Il credito che abbiamo non è così alto"

Gasperini, guardando al primo posto in classifica, ha poi aggiunto: "Sono molto contento per la gente, per la squadra, per i giocatori, un premio alle loro prestazioni. Abbiamo fatto sei partite, qualcuno non ci ha dato ancora credito per essere in quella posizione, ma è una squadra che riesce a migliorare e a crescere nell'applicazione e nella qualità del gioco. È un premio per loro, questa vittoria e questo risultato, ci dà la possibilità di andare alla sosta con un bel carico di fiducia. Poi sappiamo cosa dobbiam fare e dobbiamo continuare a lavorare. Il grande obiettivo? Il credito che abbiamo in questo momento non è così alto. Ci godiamo questo momento e cerchiamo di migliorarci".

17:19

Gasperini: "Dybala e Pellegrini sono quelli con più abilità tecniche"

Importante anche la presenza di calciatori come Dybala e Pellegrini: "Dybala e Pellegrini sono quelli che hanno più abilità tecniche in questo momento, sono stati bravi anche a chiudere le iniziative della Fiorentina e a dare una mano alla squadra. Loro, con il palleggio, sono stati capaci di spezzare spesso l'azione, togliendo continuità alla Fiorentina. L'attacco? Ferguson ha comunque un problema alla caviglia, scaturito giovedì nella partita, non era in grado di giocare. Dybala è rientrato venerdì, ha fatto due allenamenti molto blandi e la sua tecnica non la perde mai, potendo fare qualsiasi ruolo in attacco. Nel mio pensiero, è un giocatore che deve giocare insieme ad un attaccante davanti".

17:17

Gasperini a Dazn: "Nel finale abbiamo pensato a gestirla"

Così Gasperini ai microfoni di Dazn, tra risultato e gestione finale: "Gli spazi erano indubbiamente invitanti nel finale, non siamo riusciti a sfruttarli bene, con Dybala e con altre situazioni. C'era un po' di fatica alla fine, abbiamo pensato a gestirla, correndo il rischio più grosso sull'azione di Gosens. Piccoli invece ha calciato dalla distanza, ma gli episodi sono stati abbastanza casuali. Abbiamo rischiato pochissimo, sprecando qualche ripartenza. Palle inattive? Sì, adesso dobbiamo diventar forti anche sui rigori".

17:15

Gasperini si gode le magie di Soulé: la fotosequenza del gol

Soulé ancora decisivo, gol e assist per il fantasista argentino. Bellissima la rete del momentaneo pareggio giallorosso.

17:05

Quanto sei bella Roma, Gasperini vola in testa

Soulé e Cristante regalano tre punti importanti alla Roma di Gasperini, certificando la crisi della Fiorentina di Pioli. RIVIVI IL LIVE

17:00

La classifica aggiornata dopo la vittoria della Roma

La Roma batte la Fiorentina al Franchi e si porta momentaneamente in testa alla classifica in solitaria. 15 punti all'attivo per i giallorossi, ora a +3 su Milan, Napoli ed Inter.

16:57

La Roma vince a Firenze: a breve l'analisi di Gasperini

Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini: terzo successo consecutivo per i giallorossi dopo i tre punti conquistati all'Olimpico nel derby contro la Lazio e il Verona. A breve il tecnico dei giallorossi interverrà in diretta tv e in conferenza stampa per commentare la gara disputata al Franchi, valida per la sesta giornata di Serie A.

Firenze, stadio Franchi