Massara e Dzeko si incontrano di nuovo prima di Fiorentina-Roma, il bellissimo abbraccio a bordo campo 

Ne è passato di tempo dall'agosto del 2015 quando, per la prima volta, Edin Dzeko e Frederic Massara hanno incrociato per la prima volta il loro percorso professionale ai tempi della Roma. Il rapporto di stima e affetto reciproco, però, non è cambiato. L'attaccante bosniaco e il direttore sportivo dei giallorossi si sono incontrati di nuovo nel corso del riscaldamento prima di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A e non hanno nascosto la gioia di ritrovarsi.