Massara e Dzeko si incontrano di nuovo prima di Fiorentina-Roma, il bellissimo abbraccio a bordo campo 

Ne è passato di tempo dall'agosto del 2015 quando, per la prima volta, Edin Dzeko e Frederic Massara hanno incrociato per la prima volta il loro percorso professionale ai tempi della Roma. Il rapporto di stima e affetto reciproco, però, non è cambiato. L'attaccante bosniaco e il direttore sportivo dei giallorossi si sono incontrati di nuovo nel corso del riscaldamento prima di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A e non hanno nascosto la gioia di ritrovarsi.
Dzeko e Massara insieme alla Roma fino a luglio 2019
Dzeko e Massara si sono infatti abbracciati in maniera calorosa, a dimostrazione di un ottimo feeling e del ricordo, piacevole, degli anni trascorsi insieme in giallorosso. Le strade professionali si sono separate a luglio del 2019 quando Massara si trasferì al Milan. Due anni più tardi, sempre in estate, Dzeko passò all'Inter. Gli anni condivisi, però, non si dimenticano e al Franchi si è assistito a una bella scena di sport e sportività.