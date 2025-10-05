Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Massara e Dzeko si incontrano di nuovo prima di Fiorentina-Roma, il bellissimo abbraccio a bordo campo 

Il direttore sportivo dei giallorossi e l'attaccante della Viola si sono incrociati prima del fischio d'inizio della sfida al Franchi
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ne è passato di tempo dall'agosto del 2015 quando, per la prima volta, Edin Dzeko e Frederic Massara hanno incrociato per la prima volta il loro percorso professionale ai tempi della Roma. Il rapporto di stima e affetto reciproco, però, non è cambiato. L'attaccante bosniaco e il direttore sportivo dei giallorossi si sono incontrati di nuovo nel corso del riscaldamento prima di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A e non hanno nascosto la gioia di ritrovarsi.

Dzeko e Massara insieme alla Roma fino a luglio 2019

Dzeko e Massara si sono infatti abbracciati in maniera calorosa, a dimostrazione di un ottimo feeling e del ricordo, piacevole, degli anni trascorsi insieme in giallorosso. Le strade professionali si sono separate a luglio del 2019 quando Massara si trasferì al Milan. Due anni più tardi, sempre in estate, Dzeko passò all'Inter. Gli anni condivisi, però, non si dimenticano e al Franchi si è assistito a una bella scena di sport e sportività.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Tutto su Fiorentina-RomaDovbyk e Ferguson, quella è la porta