Florenzi a sorpresa su Gasperini e la Roma: “Non pensavo proprio che…” 

Florenzi sorpreso dalla Roma: "Non mi aspettavo"

Florenzi, che ha annunciato il ritiro dal calcio qualche mese fa, è stato ospite a Sky Sport Club dopo la fine della sesta giornata di campionato. Sulla partita della Roma, l'ex terzino si è definito sorpreso: "Non mi aspettavo questa velocità, ma quanto margine c’è? Tanto. Mancano delle cose ancora, ma comunque sta lì. Sono stato male quando sono andato via perché ero un tifoso, ma ognuno ha il suo percorso e sono felice della carriera. Quando ho deciso di smettere? A luglio quando sono salito su un tapis roulant: ho detto faccio due minuti e poi dovevo iniziare le ripetute. Mi sono detto: che sto facendo? Sono sceso ed era finita. Le mie ginocchia ringraziano, prendevo quasi ogni giorno anti infiammatori".