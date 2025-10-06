Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dovbyk, quei buoni segnali che Gasperini ha apprezzato dopo i due rigori sbagliati

La ricerca della felicità dell'ucraino passa da un assist di tacco che ha regalato il pareggio alla Roma nella sfida delicatissima del Franchi, avviando il ribaltone
Jacopo Aliprandi
INVIATO A FIRENZE - La ricerca della felicità passa anche da un semplice passaggio che quando viene concretizzato si trasforma automaticamente in una parola tanto dolce per i giocatori, gli allenatori e i tecnici, quanto importante per i fantallenatori. La ricerca della felicità passa da un assist, per di più splendido, di tacco, che ha regalato il pareggio alla Roma nella sfida delicatissima del Franchi, avviando quindi il ribaltone. Non può che sorridere Artem Dovbyk e tirare un primo sospiro di sollievo, che è anche il primo passo per cercare una guarigione dalle negatività che si sta trascinando in questi mesi. L’assist servito a Soulé è un dolce cioccolatino servito tra l’amarezza di una stagione non cominciata come avrebbe certo voluto.

La prova di Dovbyk

Gasperini è rimasto parzialmente soddisfatto del suo lavoro nel primo tempo e del contributo dato alla squadra sia nella manovra del pallone, sia nella fase di costruzione. Qualche buona sponda, tanti duelli (solo in parte vinti) e quella sensazione di aver cominciato un percorso virtuoso che lo porterà a essere sempre più utile alla squadra. Ha lottato, non si è nascosto, ha cercato di dare il massimo in una partita complicata. Tutto bene? No, gli errori ci sono stati e anche diversi. Come l’occasione da gol che si è fatto sfuggire ed è il segnale che il processo di guarigione non è completo ma, anzi, il lavoro da fare è tanto. Perché la palla tagliata di Wesley in area era perfetta per il suo inserimento, ma Artem invece di andarci con il solito sinistro, ha optato per allungare la gamba opposta perdendo il tempo e anche lo specchio della porta. Gol mangiato, ma segnali incoraggianti e molto importanti alla chiusura del secondo ciclo stagionale. Affrontare la sosta con positività non può che aiutarlo per scacciare le critiche e cercare di cambiare registro. Insomma, adesso appare chiaro come sia lui in questo momento il primo centravanti nelle gerarchie di Gasp, anche visti i problemi realizzativi di Ferguson, ieri rimasto in panchina per una caviglia dolorante.

