Svilar e il siparietto con Matic: "A Londra dormivo a casa sua ma non aveva nulla in frigo"

L'ospite della serata alla trasmissione Sky Calcio L'Originale è Nemanja Matic . Si parla del Sassuolo, del suo ruolo nello spogliatoio, ma poi a sorpresa sugli schermi degli studi appare in video collegamento Mile Svilar . Il portiere della Roma ha fatto una comparsata durante l'intervista al centrocampista serbo. I due sono grandi amici da tantissimi anni, e lo stesso Svilar ha raccontato la storia di come è nato questo bel rapporto. "Parte da tanti anni fa quando ho dormito a casa sua a Londra quando era al Chelsea. Avevo un letto ma ho ancora fame, non aveva niente da mangiare a casa [ride, ndr]".

Svilar fa una sorpresa a Matic: "Avevo un letto ma ho ancora fame"

Poi Matic spiega: "Avevamo lo stesso procuratore, a 10 anni ha dormito a casa mia per 3/4 giorni. Gli ho detto che da mangiare non c'era niente e gli ho detto di andare via [ride, ndr]. L'ho cresciuto bene". E lo conferma lo stesso portiere della Roma: "È sempre stato uno che dà consigli, una bravissima persona e per me è sepre stato un esempio. Quell'anno che è stato alla Roma è stato bellissimo. Grande persona e grande calciatore, un peccato aver vissuto solo un anno assieme, ma sa che gli voglio bene". Infine una battuta su Gasperini: "Sta portando tanta mentalità vincente. Tutti gli allenamenti sono come le partite, ci tiene molto a questo aspetto. Andiamo avanti così".