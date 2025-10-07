Matic, che bordate alla Roma di Tiago Pinto: "Non mi hanno rispettato, ero sempre in prova e allora..." 

MODENA - Un’intervista senza filtri, con parole dettate dal cuore. Nemanja Matic è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Roma rilasciando un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport . Il centrocampista del Sassuolo non ha fatto sconti all’ex direttore sportivo Tiago Pinto, pur senza mai nominarlo apertamente: “Quando ho scelto la Roma e sono andato via dal Manchester United ho accettato un contratto di un anno anche se avevo altre squadre - ammette - quando è arrivata la proposta, non ero intenzionato ad accettare perché mi avevano proposto solo un anno di contratto. Poi ho parlato con Mourinho , e alla fine ho scelto la Roma per lui e per i tifosi . Mi hanno detto che a gennaio avremmo firmato il prolungamento, ma a quel punto non si è visto nessuno”.

Roma, la verità di Matic

"Secondo il mio punto di vista, alla Roma ho giocato bene - sottolinea Matic - mi era stato detto che avrei avuto un rinnovo automatico se avessi giocato almeno il 50% delle partite, ma non erano quelli gli accordi presi l’estate precedente. Mi sentivo continuamente in prova, sotto esame. Meritavo rispetto. A quel punto, ho parlato con la società dicendo che avrei dato il massimo fino alla fine della stagione, ma che a fine campionato le strade si sarebbero separate. Non ero io il problema, ma le persone che mi avevano promesso delle cose che non hanno mantenuto. Mi è mancata la stabilità, anche se non mi è mancato l’amore dei tifosi che mi hanno rispettato più della società. Prima di oggi non ne avevo mai voluto parlare, ma a tre anni di distanza posso dirlo anche perché i dirigenti che c’erano allora non ci sono più. Non voglio dire che sono stati scorretti, ma ritengo che avrei meritato maggior rispetto”.

Matic, tre squadre in due anni

Matic racconta di aver lasciato la Roma e scelto il Rennes per avere più stabilità ma i fatti lo smentiscono. È andato via dalla Roma nell'estate 2023 e in 2 anni ha cambiato tre squadre: il Rennes, appunto, il Lione e ora il Sassuolo. Che sia questa la scelta giusta?