Gasperini, mai un inizio così: i numeri che fanno felice la Roma

ROMA - Nelle Epistole di Quinto Orazio Flacco si può trovare un verso - «Dimidium facti, qui coepit, habet» - dal quale deriva uno dei più celebri proverbi italiani. La frase, tradotta letteralmente, significa “chi inizia è a metà del lavoro” . Da qui il detto “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Gasperini deve averlo ben impresso nella testa, vista la partenza sprint della sua Roma . In pochi, va detto, si aspettavano un avvio così esaltante. Il tecnico, dopo il successo contro la Fiorentina, ha voluto sottolinearlo per lanciare un messaggio a chi non ha creduto nelle qualità dei giallorossi e, chissà, anche nel suo lavoro: «Qualcuno non ci dà credito per stare lassù, ma stiamo facendo risultati e stiamo migliorando. Questa è una vittoria che ci dà fiducia». Insomma, il lavoro di Gian Piero “Orazio” Gasperini non è stato rigettato dalla squadra (come fu con Juric un anno fa) ma sta dando i risultati sperati: il gruppo è unito, compatto, si è messo a disposizione dell’allenatore e adesso i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Gasperini è uscito dalla propria zona di comfort modificando alcuni suoi principi chiave , mentre i giocatori hanno saputo amalgamare le proprie caratteristiche alle nuove tattiche, raggiungendo così le cinque vittorie su sei partite di questo avvio di campionato. Alla Roma non capitava dalla stagione 2017-2018, l’ultima in cui è arrivata la qualificazione in Champions, per Gasperini è invece una vera e propria “prima volta” nella sua lunga e importante carriera da tecnico tra Serie A, B e C .

Roma, i numeri di Gasperini

Ventitré anni in panchina, ventitré inizi e la costante ricerca di nuovi obiettivi e nuovi traguardi. E sì, anche di soddisfazioni personali, come quella di arrivare alla seconda sosta per le nazionali con una squadra che detiene il primo posto in classifica insieme al Napoli, che ha la miglior difesa d’Europa e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Se l’en plein non gli è mai riuscito tra le esperienze con Crotone, Genoa, Inter, Palermo e Atalanta, il record personale lo ha firmato con i 15 punti su 18 conquistati con la Roma. Un bottino sfiorato soltanto tre stagioni fa alla guida dell’Atalanta (14), mentre tutti gli altri avvii di campionato sono sempre stati più o meno con il freno a mano tirato. Basti pensare che un anno fa raccolse solamente 7 punti per poi chiudere la stagione al terzo posto, l’anno prima invece 12, fino ai 4 nei difficili anni al Genoa e al Palermo. Di certo, il suo esordio con la Roma è totalmente diverso da quello vissuto a Bergamo nel 2016-2017: allora furono solo sei i punti in classifica, tra lo spettro dell’esonero e le accuse di avere principi di gioco diversi dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione. La pazienza dei Percassi e la caparbietà di Gasp hanno invece portato alla fine la Dea al quarto posto e alla qualificazione in Europa League. Quell’avvio a rilento sarebbe diventato l’inizio di un lungo e vincente cammino tra podi in campionato, qualificazioni in Champions e il successo in Euroleague.

Roma, Gasp chiede calma e concentrazione

Gasperini adesso professa calma e concentrazione sul lavoro. Ma soprattutto chiede di volare basso, senza pensare agli obiettivi finali bensì ragionando di partita in partita: gli impegni sono tanti e la squadra ha ancora diversi problemi da risolvere, in primis i gol dei centravanti. Dopotutto, a un ambiente come quello romanista è sempre bastato poco per sognare in grande ritrovandosi poi con un pugno di mosche in mano. La qualificazione in Champions è ancora lontana e passerà da una stagione intensa e complicata. Ma come dice il proverbio: chi ben comincia...