L'agente di Soulé: "Altro che nuovo Iturbe... Matias potrebbe anche giocare per l'Italia"

ROMA - Roma, futuro e Argentina (con l'azzurro sullo sfondo). Di tutto questo ha parlato l'agente di Matias Soulé , con 3 gol e 2 assist protagonista del grande avvio di stagione dei giallorossi di Gian Piero Gasperini, in vetta alla classifica di Serie A insieme al Napoli dopo sei giornate di campionato.

Soulé, le parole dell'agente su Iturbe e sul futuro alla Roma

"Sta lavorando duro per crescere di partita in partita - ha detto Martin Guastadisegno, agente dell'attaccante argentino, intervenuto ai microfoni del sito 'LaRoma24.it' -, ma non dimentico le critiche dello scorso anno, quando dopo solo due mesi alcuni giornali scrivevano che era il nuovo Iturbe". Queste invece le parole sul futuro del suo assistito: "È contentissimo di stare a Roma e vuole contribuire a portare in Champions questa squadra". E se ora Soulé è uno dei punti fermi di Gasperini, Guastadisegno ha ricordato che "va ringraziato Ranieri per avergli dato fiducia lo scorso anno, facendolo crescere e migliorare di partita in partita", ma anche "Daniele De Rossi che lo ha voluto fortemente a Roma la scorsa estate".

Il sogno Mondiale di Matias tra Argentina e Italia

Chiusura infine sull'Argentina: "Matias sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance". E se il sogno di Soulé è quello di giocare un Mondiale, il suo agente ha sottolineato che "lui è italo- argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento e legalmente - ha chiosato Guastadisegno - avrebbe la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".