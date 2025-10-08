Roma, El Aynaoui come Pasalic: la sfida di Gasperini

Quando la Roma ha sborsato quasi 25 milioni di euro per strappare El Aynaoui al Lens, i tifosi giallorossi non erano felici. Perché sognavano di accogliere all’aeroporto Rios, passato al Benfica dopo una telenovela infinita. Il colpo El Aynaoui, comunque, non è stato un piano B. Il prezzo dice che è un giocatore da copertina del nuovo progetto, al pari di Wesley. Già, i soldi investiti rappresentano una scommessa importante, ma il suo impatto è stato finora meno esplosivo del previsto. La pressione di vestire la maglia giallorossa e l’adattamento al calcio italiano sembrano aver condizionato i primi mesi passati a Trigoria.

El Aynaoui e il lavoro Gasperini

Gasperini sta lavorando senza sosta per modellare El Aynaoui in un tuttofare del centrocampo, sulla scia del suo pupillo Pasalic all’Atalanta: un giocatore capace di difendere, costruire e finalizzare. Provato sia come trequartista sia come mediano, il 24enne non ha però ancora trovato la quadra. Le sue prestazioni non rispecchiano le aspettative: Neil ha mostrando solo a sprazzi il potenziale che aveva incantato in Francia. In Ligue 1 eravamo davanti a un centrocampista box-to-box, dinamico e prolifico, capace di incendiare il centrocampo con strappi e reti pesanti. L’anno scorso, del resto, ha segnato 8 gol in 24 partite: numeri che hanno attirato l’attenzione della dirigenza romanista. Finora, però, il marocchino ha faticato a lasciare il segno in giallorosso, intrappolato in un avvio di stagione fatto di alti e bassi, con la promessa di un jolly di centrocampo che stenta a concretizzarsi. Contro il Nizza, El Aynaoui ha acceso una fiammella di speranza: nel secondo tempo, con la Roma che alzava i ritmi, si è fatto notare per inserimenti e presenza in area, mostrando lampi del giocatore ammirato al Lens. Ma la magia è svanita contro il Lilla, nella seconda giornata di Europa League. Schierato al posto di Koné, il marocchino ha offerto una prova incolore, segnata da palloni persi e poca incisività. Un guizzo, con un tiro ravvicinato salvato sulla linea, non è bastato a riscattare una serata senza mordente. Certo, un potenziale gol avrebbe potuto cambiare la percezione del suo inserimento, ma quella palla non è entrata in porta.

El Aynaoui, in attesa di emergere

La convocazione con il Marocco offre a El Aynaoui una chance per ritrovare continuità e fiducia. Al rientro a Trigoria, il lavoro con Gasperini riprenderà con un unico obiettivo: integrarlo nei meccanismi della Roma il più velocemente possibile. Il talento c’è, la voglia pure, ma il cammino verso il riscatto è ancora lungo. I tifosi aspettano di vedere il vero El Aynaoui, quello che faceva tremare le difese in Francia, sia da mezzala sia da trequartista. Per ora, il giudizio resta sospeso: El Aynaoui è ancora in attesa di sbocciare.