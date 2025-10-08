Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dan Friedkin: "Questa Roma mi piace tanto. Con Gasperini parlo spesso, è fantastico"

Il presidente giallorosso: "Credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi”
Giorgio Marota
2 min
Entusiasmo, fiducia, speranza di vivere una stagione trionfale. C’è tutto questo nelle parole di Dan Friedkin. “Siamo solo all’inizio, ma questa Roma mi piace tanto e abbiamo speranze molto grandi”. Il presidente giallorosso è raggiante per la sua creatura in testa alla classifica della Serie A al punto che ha commentato con dichiarazioni pubbliche il momento della squadra. A margine della riunione odierna dell’Eca, l’assemblea dei club di cui è membro del comitato direttivo, il presidente ha parlato di “sensazioni molto buone viste le 5 vittorie su 6 partite”.

Dan Friedkin elogia Gasperini: "Gian Piero è fantastico, felici di averlo con noi"

Siamo primi, vero, ma il percorso è lungo - ha aggiunto - credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi” . Friedkin ha elogiato anche Gasperini: “È fantastico, la sua etica di lavoro è incredibile, lavora duro, chiede tanto alla squadra ed è molto serio in tutto ciò che fa, siamo molto allineati con il suo stile di allenamento”. “Io e Gasp parliamo spesso - ha concluso - lavoriamo insieme a stretto contatto e non potremmo essere più felici di averlo con noi”.

