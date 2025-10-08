Quando Mkhitaryan disse no alla Lazio e Lotito dopo Tirana: il racconto è da brividi

Per chi c'era a Tirana . Per chi era a casa ma ha vissuto quella notte magica. Per se stesso. Per mettere un punto. Nella sua autobiografia ( "La mia vita sempre al centro ", scritta con il giornalista Alessandro Alciato), Henrikh Mkhitaryan racconta un retroscena inedito della Conference vinta con Mourinho a Tirana nel 2022. Ed è un racconto che, sicuramente, ai romanisti farà venire i brividi. "Andiamo a vincere in Europa, ce lo dicevamo spesso nello spogliatoio di Trigoria. Mourinho ha fatto tappezzare, prima della finale, l'intero centro sportivo con fotografie del Trofeo, accompagnate dalla scritta in maiuscolo DOBBIAMO VINCERE. Si trovavano dappertutto. Nello spogliatoio, nei corridoi, nelle camere, in cucina, in bagno. Ci cambiavamo, e pensavamo alla vittoria. Camminavamo, e pensavamo alla vittoria. Ci addormentavamo, e pensavamo alla vittoria. Sentivamo il profumo del cibo, e pensavamo alla vittoria. Addirittura mentre pisciavamo, pensavamo alla vittoria".

Mkhitaryan e la frase di Mourinho a Tirana

Il racconto prosegue con Micki che si fa male ma chiede di provare a giocare dall'inizio. Mou che lo accontenta. Lui che cade, si fa male, chiede il cambio. La Roma che vince il primo e unico trofeo dal 2008 ad oggi. "Non avremmo mai potuto perdere quella sfida. I nostri magnifici tifosi sono stati straordinari, sembrava che tutta Roma si fosse trasferita dentro lo stadio di Tirana. Era casa nostra. Un secondo dopo il triplice fischio io e Mourinho ci siamo abbracciati, sciogliendoci in un abbraccio vero e sincero. "Abbiamo vinto un altro trofeo insieme". "We did it Miki, lo abbiamo fatto". Impossibile non emozionarsi per i tifosi.

Mkhitaryan e il no alla Lazio

Impossibile, per i romanisti, non emozionarsi neppure nel leggere il motivio per cui Micki ha detto no alla Lazio prima di andare all'Inter. Enrico Lotito, figlio del presidente, viveva nel suo stesso palazzo all'Eur e fece da tramite per la ricca offerta poi presentata dal padre: tre anni di contratto più uno e la possibilità di liberarsi dopo due. Questa la risposta di Mkhitaryan: "Non posso". Mentre lui mi raccontava della Lazio io pensavo alla Roma. Soprattutto alla gente. Alle bandiere. Alla Curva Sud. Ai cori. All'inno. Ai bambini in tribuna. Non avrei mai potuto tradire i tifosi in quel modo, a tutti loro volevo un gran bene. Meritavano il mio totale rispetto".