Totti sulla Roma di Gasperini: "Nessuno se l'aspettava. Soulé? Magari con l'Italia..."

Dopo il parere privato, e diventato pubblico, sui rigori sbagliati in Europa League contro il Lille, l'ex capitano Francesco Totti torna a parlare ufficialmente della Roma , del suo primato in classifica e del momento d'oro di Soulé .

"Roma partita bene e sul gioco..."

Pescato sul set del nuovo show di Prime Video, "Roast in Peace", la bandiera giallorossa non ha nascosto la sua sorpresa per il primo posto della Roma: "La squadra è partita con il piede giusto. Nessuno si aspettava un avvio così, speriamo possa continuare su questa strada. Anche perché, diciamo la verità, ancora non abbiamo visto tutto il gioco di Gasperini, però penso sia di buon auspicio".

"Soulè decisivo, spero che giochi per l'Italia"

Quanto al giovane argentino Soulè, trascinatore della Roma in questo primo scorcio di stagione, Totti lo incorona senza mostrare dubbi: "È giovane e sta bene fisicamente, in questo momento sta facendo la differenza. Spero che possa far parte della Nazionale italiana".

Rigori e IA

Infine, riguardo la polemica sul suo presunto commento sui rigori sbagliati da Dovbik e dallo stesso Soulé, Totti se la cava con la solita risposta pronta: "Ti dico solo: intelligenza artificiale...".