Roma, Friedkin ha dato il via libera a un rinforzo in attacco: la strategia per gennaio

Friedkin non avrebbe mai immaginato di presentarsi all’assemblea Efc da padrone di casa anche del campionato . E i complimenti sono arrivati da tutti gli addetti ai lavori che ieri hanno partecipato (e parteciperanno oggi) al grande appuntamento organizzato al Cavalieri Hilton. Dan non ha ancora assistito a una partita della Roma in questa stagione, ma ieri pomeriggio ha osservato con attenzione una parte di allenamento della squadra al Fulvio Bernardini che ha ripreso i lavori dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini. Il patron giallorosso ha fatto tappa al centro sportivo per una serie di incontri con i vari reparti del club, a partire naturalmente da quello sportivo.

Roma, arriva il rinforzo in attacco

Friedkin ha salutato velocemente la squadra, ha assistito la seduta (priva dei nazionali) per poi avere una serie di incontri con Gasperini e il direttore sportivo Massara. Non che le parti non si fossero aggiornate recentemente: i contatti tra società e proprietà sono quasi quotidiani, così come tra il presidente e l’allenatore a cui sono stati rigirati i complimenti per il lavoro di questi primi mesi in giallorosso nonostante la non completa soddisfazione del tecnico per le mosse conseguite sul mercato estivo. Per farla breve, il mancato arrivo del famoso esterno offensivo che ha messo nei guai e non poco il lavoro di Gasperini sul reparto offensivo. Pochi gol dai centravanti e dalla trequarti, l’unico fin qui ad aver segnato con un po’ di regolarità è stato Soulé: tre gol, un assist e tanta voglia di prendersi la Roma sulle spalle. Per questo motivo Friedkin ha dato il suo via libera a Massara a inserire un rinforzo in attacco, per completare il reparto e migliorare la qualità della fase offensiva. Aspettando di vedere quale sarà l’apporto di Bailey, che nei prossimi giorni tornerà a lavorare con il gruppo, sicuramente ci saranno dei movimenti in avanti sia in entrata che in uscita. Coinvolgeranno Baldanzi, forse El Shaarawy e naturalmente le soluzioni in entrata per migliorare la pericolosità della squadra e aumentare i gol.

Gli altri incontri di Friedkin

Passando agli altri incontri che Friedkin ha avuto al Fulvio Bernardini e che proseguiranno anche in giornata, un argomento importante per le finanze del club - e per il Financial Fair Play - è sicuramente quello degli accordi commerciali. Il nuovo responsabile del settore, Michael Gandler, scelto proprio dai Friedkin, sta lavorando per ampliare il portafoglio della società giallorossa, inclusa la ricerca di un nuovo sponsor di maglia. Riunione commerciale, ma anche una operativa per quanto riguarda il progetto stadio Pietralata. Il patron ha chiesto un aggiornamento sulla situazione dei lavori, anche in virtù dell’incontro che Dan avrà oggi con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Naturalmente verrà ribadita l’intenzione di voler andare avanti nel progetto che - a Trigoria sperano - potrà essere presentato in Comune nei prossimi mesi, una volta terminati gli scavi archeologici nell’area. Due giorni di eventi non stop, una vera e propria full immersion di Friedkin nella Capitale tra sport e business. L’obiettivo? Uno solo, cercare di rendere la Roma sempre più competitiva sotto tutti gli aspetti.