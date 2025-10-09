Gualtieri: "Stadio della Roma, siamo all'ultima tappa"

“Siamo all’ultima tappa del progetto dello stadio della Roma. Sarà uno dei più belli del mondo ”. Lo ha detto Roberto Gualtieri , sindaco di Roma, intervenendo durante l’assemblea dell’EFC, l’associazione europea dei club. “Lo stadio porterà con sé una rigenerazione urbanistica per l’intero quartiere – ha spiegato – Roma ispirerà sempre di più il mondo”.

L’iter dello stadio

In Campidoglio c’è attesa per la consegna del progetto esecutivo dopo lo studio di fattibilità, la conferenza dei servizi preliminare, il riconoscimento del pubblico interesse e la fase del dibattito pubblico. Gualtieri, prima di intervenire dal palco allestito nella sala principale dell'hotel Cavalieri, ha incontrato Dan Friedkin, presente anche lui all’evento. Sindaco e presidente della Roma hanno dialogato a lungo, facendo colazione insieme: il primo cittadino ha rassicurato il patron giallorosso circa l’avanzamento dell’iter, l'altro ha garantito la presentazione del progetto in tempi brevi. Le parole pronunciate successivamente da Gualtieri hanno confermato le buone sensazioni.