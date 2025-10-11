Totti: "La Roma di Gasperini prima? Solo chiacchiericcio, l'obiettivo è un altro"

NEW YORK (Usa) - La Roma nel cuore, anche dall’altra parte dell’oceano. Francesco Totti è uno dei protagonisti dell’EA7 World Legends Padel Tour che in questi giorni va in scena a New York. La sosta di campionato, con la Roma n testa alla classifica, è l’argomento del momento. “Nessuno si aspettava la Roma così in alto, neanche Gasperini - ammette la leggenda giallorossa - spero che possano continuare su questi livelli: scongiuri a parte, tifiamo Roma ma è solo chiacchiericcio, l’obiettivo è un altro. L'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions, ma se a sette-otto partite dalla fine la Roma è ancora là davanti, allora l’obiettivo cambia. È normale che essendo in testa alla classifica si parli di scudetto, ma la difficoltà è restare in testa, e io spero che la Roma possa restarci più a lungo possibile”.
Totti e le speranze per la Nazionale
“Quando si parla della Nazionale è sempre un piacere - ammette l’ex talento della Roma - speriamo che questo sia un gruppo unito e che possa portarci al Mondiale. Il nostro gruppo del 2006 era speciale, l’unico nostro obiettivo era quello di portare l’Italia sul tetto del mondo. Non c’è un giocatore che mi piace in particolare modo in questo momento, credo che la forza dell’Italia di Gattuso sia il collettivo”.