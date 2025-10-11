Totti: "La Roma di Gasperini prima? Solo chiacchiericcio, l'obiettivo è un altro"

NEW YORK (Usa) - La Roma nel cuore, anche dall’altra parte dell’oceano. Francesco Totti è uno dei protagonisti dell’EA7 World Legends Padel Tour che in questi giorni va in scena a New York. La sosta di campionato, con la Roma n testa alla classifica, è l’argomento del momento. “Nessuno si aspettava la Roma così in alto, neanche Gasperini - ammette la leggenda giallorossa - spero che possano continuare su questi livelli: scongiuri a parte, tifiamo Roma ma è solo chiacchiericcio, l’obiettivo è un altro. L'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions, ma se a sette-otto partite dalla fine la Roma è ancora là davanti, allora l’obiettivo cambia. È normale che essendo in testa alla classifica si parli di scudetto, ma la difficoltà è restare in testa, e io spero che la Roma possa restarci più a lungo possibile”.