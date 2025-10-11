Totti, Pruzzo, Mazzone… c’è tanta Roma nel miglior cocktail bar del mondo: ecco perché e dove si trova

Il miglior cocktail bar del mondo è dedicato alla Roma. Il Bar Leone di Hong Kong ha ricevuto il premio come World's Best Bar 2025. Il locale è gestito da Lorenzo Antinori, originario della Capitale e grande tifoso romanista. Il bar trasuda italianità, un fattore di grande attrattiva in Asia, e cultura giallorossa. Il locale e le pagine social sono pieni di riferimenti ai grandi simboli del nostro Paese, come la Ferrari e Sergio Leone con Sophia Loren, ma anche ai vari Totti, Pruzzo e Mazzone.
Il miglior cocktail bar del mondo è dedicato alla Roma: la storia del Bar Leone
Le grafiche social spesso richiamano il giallorosso romanista. Ma per togliere ogni dubbio sulla fede calcistica, dietro al bancone del miglior cocktail bar del mondo, c'è una foto della Roma Campione d'Italia. Il primo post che si vede sul loro profilo Instagram è quello con le loro divise, fortemente ispirate alla terza maglia bianca e verde di quest'anno della Roma. Lorenzo Antinori ha commentato così sui social il riconoscimento: "Oggi è un giorno speciale. Ottenere questo riconoscimento a casa, a Hong Kong, per condividerlo con tanti amici è speciale. Ci sono così tanti bar in tutto il mondo che meritano di essere in questa lista, siamo così onorati".