Totti, Pruzzo, Mazzone… c’è tanta Roma nel miglior cocktail bar del mondo: ecco perché e dove si trova

Il miglior cocktail bar del mondo è dedicato alla Roma. Il Bar Leone di Hong Kong ha ricevuto il premio come World's Best Bar 2025. Il locale è gestito da Lorenzo Antinori, originario della Capitale e grande tifoso romanista. Il bar trasuda italianità, un fattore di grande attrattiva in Asia, e cultura giallorossa. Il locale e le pagine social sono pieni di riferimenti ai grandi simboli del nostro Paese, come la Ferrari e Sergio Leone con Sophia Loren, ma anche ai vari Totti, Pruzzo e Mazzone.