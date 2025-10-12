Roma, come sta davvero Ferguson? Le parole dall'Irlanda rivolte ai tifosi

ROMA - "Sapevo che la Roma era un grande club. Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. I tifosi sono 'pazzi' per la squadra". Così Evan Ferguson ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso dalla sua Irlanda, intervistato da 'RTÉ Sport' prima del match delle Qualificazioni Mondiali perso poi in casa del Portogallo (in cui il centravanti è stato in campo per 77').

Ferguson, le parole sulla Roma dall'Irlanda

"La fine della scorsa stagione è stata difficile - ha detto l'attaccante irlandese classe 2004, sbarcato nella Capitale in prestito dal Brighton (con diritto di riscatto a favore della Roma) -. Dopo 4-5 anni in Inghilterra volevo provare qualcosa di nuovo, è arrivata la Roma ed è difficile dire 'no' a un club del genere". E a Trigoria si è trovato subito bene: "La maggior parte dei compagni di squadra parla inglese. E il cibo è molto migliore in Italia".

Le differenze tra Premier League e Serie A

Ferguson ha parlato poi delle differenze tra la Premier League e la Serie A: "L'allenamento è molto diverso rispetto all'Inghilterra ed è molto più intenso - ha sottolineato l'attaccante -. I giorni di riposo sono molto rari e quando ce n'è uno libero è quasi una festa. Sia in casa che in trasferta poi si passa la notte della vigilia in hotel. Anche il gioco è diverso perché è molto più tattico e si gioca uomo contro uomo ogni settimana contro squadre che hanno sistemi diversi. È qui che è differente dall'Inghilterra, dove è più 'avanti e indietro, avanti e indietro'. Ma è un buon cambiamento".