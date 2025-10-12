Svilar, i numeri sono spaventosi: il portiere è insuperabile, c’è un dato che fa paura

ROMA - Lo scorso aprile, quando lo intervistammo al Fulvio Bernardini, Svilar aprì il suo cuore ai tifosi della Roma raccontando tutto il suo amore per il club e la città. Si parlava ancora del rinnovo di contratto e delle attenzioni di diversi club europei nei suoi confronti. «Ma perché dovrei andare via? La Roma mi ha dato fiducia quando vivevo il peggior momento della mia carriera, qui sono felice e ho trovato il campo e la felicità. In più anche mia moglie sta da favola, e chi riuscirebbe a farla andare via da qui...». Tra una battuta e un’altra, anche tanta verità su una città che ormai chiama casa e una squadra che identifica come una famiglia. Svilar è innamorato della Roma, i romanisti sono pazzi di lui. «È il miglior portiere che abbiamo dai tempi di Alisson», dicono i tifosi da mesi a questa parte. E in effetti questo 2025 per lui è stato fin qui straordinario, dentro e fuori dal campo. Partendo dai momenti straordinari della vita fino a quelli sportivi: il matrimonio con June Peeters e la nascita del suo primogenito Lio, poi il rinnovo del contratto e la nomina di miglior portiere della scorsa Serie A. Insomma, non c’è niente che non vada in questo momento. Forse, a dirla tutta, il fatto di non avere ancora una nazione da rappresentare tra Belgio e Serbia. Per il resto, per Mile è un 2025 indimenticabile.