Svilar, i numeri sono spaventosi: il portiere è insuperabile, c’è un dato che fa paura

ROMA - Lo scorso aprile, quando lo intervistammo al Fulvio Bernardini, Svilar aprì il suo cuore ai tifosi della Roma raccontando tutto il suo amore per il club e la città. Si parlava ancora del rinnovo di contratto e delle attenzioni di diversi club europei nei suoi confronti. «Ma perché dovrei andare via? La Roma mi ha dato fiducia quando vivevo il peggior momento della mia carriera, qui sono felice e ho trovato il campo e la felicità. In più anche mia moglie sta da favola, e chi riuscirebbe a farla andare via da qui...». Tra una battuta e un’altra, anche tanta verità su una città che ormai chiama casa e una squadra che identifica come una famiglia. Svilar è innamorato della Roma, i romanisti sono pazzi di lui. «È il miglior portiere che abbiamo dai tempi di Alisson», dicono i tifosi da mesi a questa parte. E in effetti questo 2025 per lui è stato fin qui straordinario, dentro e fuori dal campo. Partendo dai momenti straordinari della vita fino a quelli sportivi: il matrimonio con June Peeters e la nascita del suo primogenito Lio, poi il rinnovo del contratto e la nomina di miglior portiere della scorsa Serie A. Insomma, non c’è niente che non vada in questo momento. Forse, a dirla tutta, il fatto di non avere ancora una nazione da rappresentare tra Belgio e Serbia. Per il resto, per Mile è un 2025 indimenticabile.
Svilar, numeri da record
Nell’attuale anno solare la Roma detiene il primato per clean sheet nei top cinque campionati europei, con 15 partite senza subire gol, e vanta la miglior difesa per reti incassate, appena 13. Svilar, inoltre, ha iniziato questo nuovo torneo concedendo soltanto due reti, contro Torino e Fiorentina, con una media di 2,5 parate a partita. Non tutte sono state difficili, naturalmente, ma tra Bologna, Pisa, Torino, Lazio, Verona e Fiorentina sono state davvero poche quelle facili. Qui entra in gioco il Post-Shot Expected Goals (PSxG), la statistica che calcola la probabilità che un tiro si trasformi in gol dopo essere stato effettuato, considerando fattori come il posizionamento e la traiettoria della conclusione per determinare la qualità dell’occasione. Per i portieri, il PSxG serve a valutare la capacità di respingere i tiri, confrontando i gol subiti con gli expected goals concessi, e quindi la capacità di “salvare” conclusioni che sarebbero dovute finire in rete. Svilar ha un PSxG di 3,7: significa che, con i 17 tiri subiti, la Roma avrebbe dovuto incassare quasi quattro gol in queste prime sei giornate di campionato. Invece, l’88,2% di parate ha contribuito a mantenere la squadra al vertice della classifica in questa prima fase di stagione. Che dire, se la Roma riuscirà a mantenere un’ottimale fase difensiva come sta facendo e al tempo stesso aumentare anche la potenza della sua fase offensiva, a quel punto la qualificazione in Champions non sarebbe davvero un miraggio. Una certezza tra le varie previsioni si chiama Svilar: è lui la costante di una Roma sempre più in crescita e che sogna in grande.
