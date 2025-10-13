Svilar e l'amore per la Roma: dalla promessa di De Rossi al retroscena sul rinnovo. Poi su Gasperini...

Mile Svilar è uno dei leader della Roma . Il portiere belga, in giallorosso dal 2022 e fresco di rinnovo arrivato in estate, intervistato da la Repubblica , ha parlato dei suoi allenatori in giallorosso e del suo rinnovo arrivato in estate: "Nelle trattative ci sono momenti difficili, in cui si dice qualcosa che non si pensa. Non ho mai pensato di lasciare la Roma ".

Svilar: "De Rossi ha mantenuto la parola. Gasperini? Legge il gioco come pochi"

Svilar è arrivato a Roma nell'estate del 2022, quando in panchina sedeva José Mourinho: "Non mi aspettavo di giocare, sapevo di essere il secondo. Ma è stato duro". Quindi, dopo lo Special One sulla panchina giallorossa ha trovato De Rossi, colui che lo ha reso il titolare. "De Rossi alla prima partita ha messo Rui Patricio. Qualche ora prima della partita mi ha chiamato dicendomi: ‘Metto Rui perché è più esperto, arriverà presto il tuo momento’. Ha mantenuto la parola". Mentre adesso c'è Gasperini: "Chiede la massima concentrazione. È “furbo”, sa gestire bene la partita e se stiamo vincendo alza sempre la soglia dell’attenzione. Tiene di più agli allenamenti rispetto agli allenatori che ho avuto finora. Legge il gioco come pochi".