Soulé e l'Italia? Scaloni ha un messaggio per lui: le parole del ct dell'Argentina

BUENOS AIRES (Argentina) - Matias Soulé è il protagonista assoluto in casa giallorossa. Il talento sudamericano in questo avvio di campionato rappresenta un punto fermo della squadra di Gasperini: grazie ai suoi gol, la Roma è in testa alla classifica del campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate al commissario tecnico Lionel Scaloni che nell’ultima conferenza stampa ha parlato in maniera lusinghiera del giocatore della Roma, accostato negli ultimi tempi anche alla Nazionale Italiana.

Argentina, il ct Scaloni pensa a Soulé

Il commissario tecnico dell’Argentina, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha avuto modo di rispondere alle domande dei cronisti che lo hanno interpellato anche sull’ottimo rendimento del giocatore della Roma. “Soulé è nel nostro mirino - ha ammesso il ct Scaloni - come tanti altri giovani giocatori argentini che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato già con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che prevediamo possano avere un futuro nella nazionale: li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo“.