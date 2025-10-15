Soulé la chiave della Roma: il retroscena sui consigli di Dybala

ROMA - Se Matías Soulé è riuscito a esplodere e a imporsi come uno dei protagonisti assoluti della Roma a soli ventidue anni, il merito è certamente del talento e della determinazione del ragazzo, ma anche di chi lo ha accompagnato lungo il percorso: Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, che lo hanno plasmato tatticamente, e un compagno speciale che non lo ha mai lasciato solo: Paulo Dybala guida, punto di riferimento e fratello maggiore dentro e fuori dal campo. Da quando Soulé è approdato nella Capitale, la Joya lo ha preso sotto la sua ala protettiva. I due sono inseparabili: vicini di posto nello spogliatoio, vicini di casa a Casal Palocco, sempre insieme anche nel tempo libero. È stato Dybala a integrarlo nel gruppo, coinvolgendolo nelle cene con gli amici e i compagni, nelle passeggiate con Oriana e la fidanzata di Matías, Milagros, e persino negli allenamenti privati nella palestra di casa con il loro preparatore personale. Un legame che ha aiutato Soulé a inserirsi rapidamente in un contesto importante come quello della Roma e di una città dalle aspettative altissime.