Soulé la chiave della Roma: il retroscena sui consigli di Dybala

ROMA - Se Matías Soulé è riuscito a esplodere e a imporsi come uno dei protagonisti assoluti della Roma a soli ventidue anni, il merito è certamente del talento e della determinazione del ragazzo, ma anche di chi lo ha accompagnato lungo il percorso: Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, che lo hanno plasmato tatticamente, e un compagno speciale che non lo ha mai lasciato solo: Paulo Dybala guida, punto di riferimento e fratello maggiore dentro e fuori dal campo. Da quando Soulé è approdato nella Capitale, la Joya lo ha preso sotto la sua ala protettiva. I due sono inseparabili: vicini di posto nello spogliatoio, vicini di casa a Casal Palocco, sempre insieme anche nel tempo libero. È stato Dybala a integrarlo nel gruppo, coinvolgendolo nelle cene con gli amici e i compagni, nelle passeggiate con Oriana e la fidanzata di Matías, Milagros, e persino negli allenamenti privati nella palestra di casa con il loro preparatore personale. Un legame che ha aiutato Soulé a inserirsi rapidamente in un contesto importante come quello della Roma e di una città dalle aspettative altissime.
I consigli di Paulo
Oltre al rapporto umano, c’è anche quello professionale. Dybala non ha mai vissuto la presenza del giovane argentino come una minaccia, ma come una sfida positiva. Lo ha spronato, corretto, incoraggiato, diventando una sorta di mentore. Emblematico l’episodio del derby dello scorso aprile, quando Soulé segnò il gol del pareggio: "Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po’ il piede quando calciava. Il merito del gol è suo, ma gli avevo dato quel consiglio", raccontò poi Dybala. La Joya come maestro, la Joyita come allievo attento. Anche in estate, quando per Soulé erano arrivate proposte importanti dall’estero, è stato proprio il numero 21 a suggerirgli di restare, convinto che questa sarebbe stata la stagione della consacrazione. E aveva ragione: oggi Matías è una delle certezze del presente e del futuro giallorosso.