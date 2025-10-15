Roma, Rensch suona la carica: "Inter forte, ma noi giochiamo in casa"

Partito in sordina come alternativa sulla fascia destra, Devyne Rensch sta diventando una delle rivelazioni della Roma di Gian Piero Gasperini . Il terzino olandese ha raccontato la sua esperienza in giallorosso ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro l’ Inter . " È una grande partita per entrambe le squadre e per i tifosi ", ha dichiarato Rensch parlando del big match di sabato. "Abbiamo avuto diverso tempo per allenarci e ora ci concentreremo nel preparare la gara e tra poco li affronteremo". Il difensore ha poi sottolineato quanto una vittoria potrebbe incidere sul percorso della Roma: "In Serie A è importante fare 3 punti. È importante giocare bene ma soprattutto vincere, indipendentemente da chi affronti. Dobbiamo essere pronti per questa partita" .

Rensch: "Qualche lacrima mi è scesa quando sono arrivato a Roma"

Tra i temi toccati anche la solidità difensiva dei giallorossi, la migliore del campionato: "Credo sia la connessione che abbiamo, non solo tra i difensori. La difesa inizia dall’attacco. Ognuno ha il suo compito e le sue responsabilità". Rensch ha poi ricordato l’emozione del suo arrivo a Roma: "Qualche lacrima mi è scesa ma è anche colpa di mia mamma che ha pianto... Cafu è il mio idolo. Non aveva punti deboli, aveva forza e tutto quello che serve a un terzino". Sul lavoro con Gasperini, infine, ha sorriso: "Ci alleniamo veramente tanto. È difficile ma utile, perché poi in partita è tutto più facile".

"Dobbiamo solo pensare a giocare bene"

Guardando al match con i nerazzurri, Rensch ha concluso: "L’Inter è una squadra molto, molto forte. Per noi è una partita importante, perché giochiamo in casa e con i nostri tifosi. Dobbiamo solo pensare a giocare bene e la cosa più importante è prendere i tre punti".