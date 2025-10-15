Roma, Rensch suona la carica: "Inter forte, ma noi giochiamo in casa"

Partito in sordina come alternativa sulla fascia destra, Devyne Rensch sta diventando una delle rivelazioni della Roma di Gian Piero Gasperini. Il terzino olandese ha raccontato la sua esperienza in giallorosso ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro l’Inter. "È una grande partita per entrambe le squadre e per i tifosi", ha dichiarato Rensch parlando del big match di sabato. "Abbiamo avuto diverso tempo per allenarci e ora ci concentreremo nel preparare la gara e tra poco li affronteremo". Il difensore ha poi sottolineato quanto una vittoria potrebbe incidere sul percorso della Roma: "In Serie A è importante fare 3 punti. È importante giocare bene ma soprattutto vincere, indipendentemente da chi affronti. Dobbiamo essere pronti per questa partita".
Rensch: "Qualche lacrima mi è scesa quando sono arrivato a Roma"
Tra i temi toccati anche la solidità difensiva dei giallorossi, la migliore del campionato: "Credo sia la connessione che abbiamo, non solo tra i difensori. La difesa inizia dall’attacco. Ognuno ha il suo compito e le sue responsabilità". Rensch ha poi ricordato l’emozione del suo arrivo a Roma: "Qualche lacrima mi è scesa ma è anche colpa di mia mamma che ha pianto... Cafu è il mio idolo. Non aveva punti deboli, aveva forza e tutto quello che serve a un terzino". Sul lavoro con Gasperini, infine, ha sorriso: "Ci alleniamo veramente tanto. È difficile ma utile, perché poi in partita è tutto più facile".
"Dobbiamo solo pensare a giocare bene"
Guardando al match con i nerazzurri, Rensch ha concluso: "L’Inter è una squadra molto, molto forte. Per noi è una partita importante, perché giochiamo in casa e con i nostri tifosi. Dobbiamo solo pensare a giocare bene e la cosa più importante è prendere i tre punti".