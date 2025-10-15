Totti si affida a Cristante per Roma-Inter: "Lautaro e Dybala sono il top, ma Bryan..."

Francesco Totti ha parlato della prossima sfida tra Roma e Inter , in programma il 18 ottobre alle 20:45, durante l’inaugurazione della nuova boutique romana di MooRER, brand di cui è ambassador. L’ex capitano giallorosso, protagonista di tanti duelli con i nerazzurri nel corso della sua carriera, ha ricordato quanto sia speciale affrontare una squadra come quella di Chivu.

Totti su Roma-Inter: "Con Cristante si va sempre sul sicuro"

“Ho giocato tante sfide contro l’Inter. So cosa vogliono dire”, ha dichiarato Totti. L’ex numero 10 ha poi espresso la sua opinione sui protagonisti attesi della partita: “Lautaro e Dybala? Sono giocatori in grado di cambiare la partita. Uno però gioca sicuro, l’altro ancora non si sa. Ma se devo scegliere un giocatore io ne scelgo un altro. Ci sarà da lottare e allora in questi casi contano i centrocampisti. E nella Roma ce n’è uno come Cristante con cui si va sempre sul sicuro”. Totti ha elogiato il centrocampista giallorosso, citando anche un pensiero di Daniele De Rossi: “Lui aveva ragione quando diceva… ‘ad avercene giocatori come Bryan’. È calcisticamente intelligente e sempre sottovalutato, ma in campo la sua presenza si sente. Ti dà sempre qualcosa in più e non tira mai il piede indietro”.

"Non servono giacca e cravatta, ma l'elmetto"

Infine, un messaggio chiaro sullo spirito con cui affrontare la sfida: “Questa è una di quelle partite dove non serve giacca e cravatta ma l’elmetto. L’Inter probabilmente è la squadra più elegante del campionato, ci sarà da lottare parecchio”.