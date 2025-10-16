La bugia sul malocchio di Zaniolo e la casa sfortunata di Totti: "Non ci credo, ecco la verità"

Nel tempo sono circolate diverse indiscrezioni sul conto di Nicolò Zaniolo , tra superstizioni, malocchi e case "sfortunate". Voci che hanno rapidamente infiammato i social e le pagine dei giornali sportivi. Ma l’ex talento giallorosso, intervenuto in esclusiva al nostro giornale, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. Secondo alcune ricostruzioni, non si sarebbe allenato regolarmente perché – dopo i due gravi infortuni subiti – avrebbe deciso di rivolgersi a una persona, nella zona di La Spezia , per farsi "togliere il malocchio". Alla domanda su questa presunta vicenda, il giocatore ride di gusto : "Falsissimo. Non credo a queste cose".

E non è l’unico pettegolezzo che il classe ’99 ha voluto smentire. Un’altra voce lo voleva intenzionato a lasciare la casa di Francesco Totti, dove viveva in affitto, perché "gli portava sfortuna". Anche in questo caso la risposta è netta: “Cazzata. Enorme. Totti è un idolo, una leggenda, il simbolo di Roma". Zaniolo, insomma, non ha dubbi: le superstizioni non c’entrano nulla con le sue scelte personali o professionali. E lo ribadisce con il tono deciso di chi vuole mettere fine una volta per tutte a chiacchiere e invenzioni.