Mourinho, Gattuso, Gasperini e l’esultanza contro la Roma: le fake news e i retroscena di Zaniolo

L’ex giocatore giallorosso, nell’intervista al nostro giornale, dice tutto sui casi che lo hanno coinvolto
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo tanto silenzio, Nicolò Zaniolo torna a parlare, e lo fa con sincerità e tono riflessivo. Nell’intervista rilasciata al nostro giornale, il talento ex Roma e Atalanta ha voluto chiarire diversi aspetti del suo percorso recente, tra scelte difficili, rapporti con gli allenatori e prospettive future. L’esultanza dopo il gol contro la Roma, segnata con la maglia dell’Atalanta? È stata una reazione dovuta al momento che stavo attraversando: giocavo poco, quel gol per me era una liberazione. Tornando indietro non esulterei più così. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso".

Qui l'intervista completa a Zaniolo

Zaniolo tra Gasperini, Gattuso e Mourinho

“Via dall’Atalanta per Gasperini? Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo più minutaggio e sentirmi parte integrante di una squadra. A gennaio l’Atalanta era prima e avevo davanti Lookman, De Ketelaere, Retegui… lo spazio era ridotto. Gattuso non l’ho sentito, ma ho letto e ascoltato le sue parole. Quando dice che le porte sono aperte mi fa piacere. Sono contento: se uno lo merita sul campo, è giusto che vada in Nazionale. È il livello massimo a cui ambire”. E su Mourinho: “Abbiamo un rapporto bellissimo, il mister è il calcio. Ogni tanto lo sento e mi dà dei consigli”.

 

 

