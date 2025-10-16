Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
La dieta di Gasperini: l'allenatore della Roma svela il suo piatto preferito (e non solo)

Tra eccellenze enogastronomiche italiane, cura dell'alimentazione e obiettivo Champions League, il tecnico giallorosso ha ripercorso alcune tappe della sua infanzia
Dall'amore per la natura al suo piatto preferito, fino ad arrivare al segreto per un menù perfetto, in campo e fuori. Gian Piero Gasperini si racconta in una lunga intervista a "Il Gusto", tra grandi classici della cucina italiana e piemontese e paragoni fra giocatori ed eccellenze enogastronomiche.

Gasperini e il suo piatto preferito: "Gli agnolotti al ragù"

Partire dai ricordi per arrivare al presente. Gian Piero Gasperini non dimentica mai le sue radici piemontesi: "Gli agnolotti al ragù piemontese sono un piatto che mi porto dietro fin da bambino così come il ricordo di mio papà che tirava la pasta fatta in casa e mia mamma che preparava il ripieno d'arrosto e il condimento di ragù alla piemontese. La verità è che in cucina sono negato...", ha sottolineato con un sorriso.

La cura dell'alimentazione nel calcio di oggi

Dagli anni '80 ad oggi, la cura dell'alimentazione è cambiata radicalmente. Oggi c'è molta più attenzione: "Il grasso corporeo è un dato fondamentale che va misurato e tenuto molto sotto controllo per chi gioca da professionista. Oggi i club hanno internamente dei nutrizionisti e cercano di tenere sotto controllo la qualità dei pasti facendo fare, ad esempio, le colazioni e i pranzi presso il centro sportivo nei giorni di allenamento. E spesso gli stessi atleti hanno dei nutrizionisti o cuochi individuali che li seguono nei pasti effettuati al di fuori della squadra".

Il segreto di un gruppo, Gasperini: "Avere dei buoni ragazzi. Dybala? I campioni sono importanti"

"In cantina, così come in campo, conta la squadra - ha precisato il Gasp -. Il segreto di uno spogliatoio che funziona? Avere dei buoni ragazzi, validi sia sotto l'aspetto professionale, calcistico o enologico. Un fuoriclasse come la Freisa o come Dybala? I campioni sono importanti, ma oggi il fuoriclasse non è mai fine a se stesso. È sempre un elemento che lavora per la squadra, che dà un valore aggiunto al gruppo. La Champions? Non siamo noi che decidiamo dove andare o che direzione far prendere a un prodotto. Noi dobbiamo pensare a fare le cose al meglio, sempre migliorandoci, ogni volta di più".

 

 

