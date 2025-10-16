La dieta di Gasperini: l'allenatore della Roma svela il suo piatto preferito (e non solo)

Dall' amore per la natura al suo piatto preferito , fino ad arrivare al segreto per un menù perfetto, in campo e fuori. Gian Piero Gasperini si racconta in una lunga intervista a "Il Gusto", tra grandi classici della cucina italiana e piemontese e paragoni fra giocatori ed eccellenze enogastronomiche.

Gasperini e il suo piatto preferito: "Gli agnolotti al ragù"

Partire dai ricordi per arrivare al presente. Gian Piero Gasperini non dimentica mai le sue radici piemontesi: "Gli agnolotti al ragù piemontese sono un piatto che mi porto dietro fin da bambino così come il ricordo di mio papà che tirava la pasta fatta in casa e mia mamma che preparava il ripieno d'arrosto e il condimento di ragù alla piemontese. La verità è che in cucina sono negato...", ha sottolineato con un sorriso.

La cura dell'alimentazione nel calcio di oggi

Dagli anni '80 ad oggi, la cura dell'alimentazione è cambiata radicalmente. Oggi c'è molta più attenzione: "Il grasso corporeo è un dato fondamentale che va misurato e tenuto molto sotto controllo per chi gioca da professionista. Oggi i club hanno internamente dei nutrizionisti e cercano di tenere sotto controllo la qualità dei pasti facendo fare, ad esempio, le colazioni e i pranzi presso il centro sportivo nei giorni di allenamento. E spesso gli stessi atleti hanno dei nutrizionisti o cuochi individuali che li seguono nei pasti effettuati al di fuori della squadra".

Il segreto di un gruppo, Gasperini: "Avere dei buoni ragazzi. Dybala? I campioni sono importanti"

"In cantina, così come in campo, conta la squadra - ha precisato il Gasp -. Il segreto di uno spogliatoio che funziona? Avere dei buoni ragazzi, validi sia sotto l'aspetto professionale, calcistico o enologico. Un fuoriclasse come la Freisa o come Dybala? I campioni sono importanti, ma oggi il fuoriclasse non è mai fine a se stesso. È sempre un elemento che lavora per la squadra, che dà un valore aggiunto al gruppo. La Champions? Non siamo noi che decidiamo dove andare o che direzione far prendere a un prodotto. Noi dobbiamo pensare a fare le cose al meglio, sempre migliorandoci, ogni volta di più".