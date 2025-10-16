Roma, El Aynaoui colpito da Gasperini: "È molto esigente, ma ha le idee chiare"

El Aynaoui stregato da Gasperini . Il centrocampista della Roma , intervistato da Sky Sport a 48 ore dal big match di campionato con l'Inter, parla volentieri dell'impatto avuto con il tecnico e con l'ambiente giallorosso.

"Gasperini esperienza enorme, è molto preciso"

A colpire particolarmente El Aynaoui, oltre alla preparazione, è stata la meticolosità dell'allenatore della Roma: "Gasperini è davvero molto esigente, ma ha nche le idee chiare e un'esperienza enorme. Si avvale di sedute video e ci fornisce istruzioni molto precise in campo per arrivare a trasmetterci più rapidamente le sue idee. Chiede tanto a tutti i reparti, ma ciascuno di noi sa quello che deve fare".

"Sta a noi rispondere alle sue richieste"

Scendendo nello specifico, il centrocampista giallorosso spiega: "Il mister insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e batte molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza parecchio anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando, perché vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell'area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".