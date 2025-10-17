Dimmi chi batti e ti dirò chi sei. Più o meno è questo il senso della conferenza di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Inter. Il tecnico, tanto abbottonato sulle scelte di formazione, è chiarissimo sul resto: "A livello di risultati è difficile fare meglio, se porti a casa 15 punti su 18. Però possiamo migliorare con le prestazioni e affrontare la squadra che è tra le più forti d'Europa, e la migliore del campionato insieme al Napoli, può aiutare a misurarci. Sarà una bella sfida". Da giocare con? Indicazioni Gasperini non ne dà: a sinistra Angelino è ancora alle prese con i postumi di una bronchite asmatica (dovrebbe tornare giovedì in coppa) mentre Pellegrini e Dybala ci saranno. Chi dall'inizio? Non si sa: "Ma sono stati qui durante la sosta e si sono allenati benissimo". A questo punto manca solo Bailey : per lui ci vuole ancora un po' ma "quando tornerà potrà darci una bella mano".

14:05

Chi a sinistra? Gasp risponde e dice le condizioni di Bailey

"A sinistra c'è Tsimikas, poi Wesley e Rensch possono giocare anche lì: sulle fasce giocheranno due su tre, Bailey ci siamo quasi, speravamo fosse meno lungo ma quando tornerà ci darà una bella mano"

13:58

Gasperini: "Serve una Roma coraggiosa e competitiva"

"Al tifoso non va chiesto niente, c'è già passione ed entusiasmo. Il compito diventa nostro, dobbiamo fare in mondo che sia uno stimolo per la squadra. Dobbiamo fare una partita di livelo, coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre d'Italia. Se fai 15 punti su 18 bisogna migliorare con le prestazioni, con i risultati è difficile, mi aspetto un'Inter determinata, che voglia ristabilire le graduatorie del campionato: mi sembra proprio una bella sfida"

13:57

Le condizioni di Angelino e Pisilli

Le condizioni fisiche di Angelino e quelle tecniche di Pisilli: "Angelino, sta meglio, per la prossima ci dovrebbe essere. Pisilli? Ha giocatori forti davanti, in questo momento giocano gli altri, ha avuto i suoi spazi e ne avrà altri. Noi abbiamo un nucleo forte e presente, che dà continuità di prestazioni a livelli alti. Se recuperiamo bene Dybala e Pellegrini, poi ci sarà Bailey... insomma qualche giocatore c'è, ma ce ne vogliono di più e ci vogliono più partite per avere più rendimento"

13:54

Il motto di Gasp: "Con l'Inter bella sfida per misurarci"

Gasperini: "Quella di domani sarà una bella sfida per misuraci"

13:52

"Tutti vogliamo migliorare"

Gasperini: "Tutti vogliamo migliorare e speriamo di ripetere questi risultati. Ora sono importanti le prestazioni, sono quelle che ti rendono più sicuri. Ci sono organici superiori, come quello dell'Inter, speriamo col lavoro di riuscire ad avvicinarci. È sempre difficile battere l'Inter, dal punto di vista tattica le squadre si conoscono tutte abbastanza bene"

13:50

Gasperini: "Si parla di piazzamento Champions perché porta soldi"

"Si parla di Champions perché porta un sacco di soldi, nessuno parla di scudetto che sembra quasi non interessi. Non so qual è l'obiettivo, ma l'obiettivo tecnico va valutato di volta in volta. Io mi fermo a quelle, per adesso siamo in una buona posizione, cerchiamo di giocarcela al meglio contro una squadra che insieme al Napoli è la più forte. E io lì mi fermo"

13:48

Gasperini: "Due settimane di allenamenti sono servite a Dybala e Pellegrini"

"Dybala ha fatto due buone settimane, gli è servito molto così come a Pellegrini. Chi è qui hai il polso, chi è stato via hai un po' più di difficoltà, dopo la sosta c'è sempre un'incognita"

13:47

+++ Via alla conferenza di Gasperini +++

"Come sempre quando c'è la sosta la squadra è divisa in due tronconi: chi è rimasto qui ha fatto due buone settimane, con gli altri è diverso. Ad esempio N'Dicka fa oggi il primo allenamento oggi con noi"

13:28

Olimpico sold out per la Roma di Gasperini

Sessantamila tifosi della Roma, 3500 dell'Inter: pubblico delle grandi occasioni domani all'Olimpico per la sfida tra la Roma capolista e l'Inter

12:58

Gasperini, a che ora la conferenza stampa

Gasperini parlerà ai cronisti alle 13.45 a Trigoria

12:49

La dieta di Gasperini

12:31

Gasperini e la scelta degli attaccanti: il pensiero di Toni

12:15

Ausilio e la verità su Gasperini e Konè

12:01

Roma, il minutaggio dei giocatori in nazionale

Ecco quanto sono stati impegnati i calciatori giallorossi durante la sosta del campionato.

11:53

El Aynaoui stregato da Gasperini

