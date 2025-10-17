Caos alla vigilia di Nizza–Roma: sette ultras giallorossi scarcerati su cauzione
ROMA - Si allenta la tensione in Francia dopo il caos scoppiato alla vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata lo scorso 24 settembre e vinta dai giallorossi per 2-1. Nella notte precedente al match, infatti, un gruppo di tifosi romanisti era stato fermato dalla polizia francese in seguito a scontri e disordini verificatisi in città. In totale erano stati 102 i tifosi della Roma fermati, ma 89 di loro erano stati rapidamente rilasciati e avevano potuto fare ritorno in Italia. Per 13 ultras, invece, la situazione si era complicata: erano rimasti in carcere in attesa di giudizio.
Il rilascio di alcuni tifosi: ecco il comunicato
Oggi arriva una novità importante. Come comunicato dall’avvocato Lorenzo Contucci, che segue la vicenda insieme all’avvocatessa Luisella Ramoino del Foro di Nizza, la Corte d’Appello di Aix-en-Provence ha deciso di disporre il rilascio su cauzione di sette dei tredici tifosi ancora detenuti. “In occasione dell’udienza di riesame svoltasi ieri, 16 ottobre, dinanzi alla Corte d’Appello di Aix-en-Provence – ha spiegato Contucci – l’avvocatessa Ramoino ha comunicato che è in corso il rilascio su cauzione di sette dei tredici tifosi della Roma arrestati prima della partita Nizza–Roma del 24 settembre. La Corte ha quindi parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Nizza, che aveva disposto la carcerazione per tutti gli imputati in attesa dell’udienza di merito, fissata per il 26 novembre”. Resta dunque ancora in carcere una parte del gruppo, in attesa del processo che si terrà il mese prossimo presso il Tribunale di Nizza, dove verranno discusse nel dettaglio le accuse mosse ai tifosi giallorossi.