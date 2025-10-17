Caos alla vigilia di Nizza–Roma: sette ultras giallorossi scarcerati su cauzione

ROMA - Si allenta la tensione in Francia dopo il caos scoppiato alla vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata lo scorso 24 settembre e vinta dai giallorossi per 2-1. Nella notte precedente al match, infatti, un gruppo di tifosi romanisti era stato fermato dalla polizia francese in seguito a scontri e disordini verificatisi in città. In totale erano stati 102 i tifosi della Roma fermati, ma 89 di loro erano stati rapidamente rilasciati e avevano potuto fare ritorno in Italia. Per 13 ultras, invece, la situazione si era complicata: erano rimasti in carcere in attesa di giudizio.