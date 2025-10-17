Trent'anni fa il primo gol di Totti in Europa: sapete chi giocava con lui e contro chi era?

Roma, trent'anni fa il primo gol di Totti in Europa

Una serie di finte ubriacanti nel cuore dell'area prima di battere al 77' il portiere Van Steenberghe e firmare il definitivo 4-0 dei giallorossi contro i belgi dell' Eendracht Allst all'Olimpico, nell'andata del secondo turno di Coppa Uefa. Una vera perla quella di Totti, allora 19enne, che Carlo Mazzone aveva mandato in campo poco prima (al 61') al posto di Branca, in quella sfida titolare in attacco al fianco di Moriero e Balbo, quel giorno autori del primo (5') e del terzo gol (69'). Il capitano era ancora Giannini, direttore d'orchestra in un centrocampo completato da Cappioli (sua la rete del raddoppio al 51'), Statuto e Scarchilli (solo panchina quel giorno per Di Biagio), mentre a proteggere il portiere Cervone c'era Aldair, con Lanna e Petruzzi ai suoi lati. Tanti romani, compreso Totti che negli anni a seguire avrebbe scritto pagine di storia.