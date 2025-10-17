Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Roma-Inter, Bailey convocato da Gasperini: ecco la lista completa  

Prima chiamata per l'ex Aston Villa. Ancora assente invece Angelino: venticinque i giocatori scelti dall'allenatore
La prima volta di Leon Bailey. L'ex attaccante dell'Aston Villa è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati in occasione della partita della Roma contro l'Inter di Chivu, in programma all'Olimpico per la settima giornata di Serie A. 

Le scelte di Gasperini per Roma-Inter

Sono venticinque i calciatori convocati da Gasperini in vista della sfida contro i nerazzurri. Ancora assente in difesa Angelino.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

 

 

 

