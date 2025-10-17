Roma-Inter, Bailey convocato da Gasperini: ecco la lista completa
Prima chiamata per l'ex Aston Villa. Ancora assente invece Angelino: venticinque i giocatori scelti dall'allenatore
La prima volta di Leon Bailey. L'ex attaccante dell'Aston Villa è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati in occasione della partita della Roma contro l'Inter di Chivu, in programma all'Olimpico per la settima giornata di Serie A.
Le scelte di Gasperini per Roma-Inter
Sono venticinque i calciatori convocati da Gasperini in vista della sfida contro i nerazzurri. Ancora assente in difesa Angelino.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy