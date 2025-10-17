Svilar sfida l'Inter: "Nessun timore, la Roma è forte. Gasperini allenatore fantastico"
Alla vigilia del big match che riaccoglierà la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e che vedrà affrontarsi allo Stadio Olimpico la Roma di Gasperini e l'Inter di Chivu, a dire la sua è l'estremo difensore giallorosso Mile Svilar, che si concede ai microfoni di Dazn per raccontare le sue sensazioni in vista della partita, ma anche le sue emozioni, nel contatto quotidiano con i tifosi.
"Inter forte, ma non abbiamo paura"
Sabato sera arriva l'Inter, intenzionta a scardinare il fortino giallorosso per rimettere in piedi la propria classifica. Dall'altra parte però ci sarà la Roma capolista, che non ha intenzione di cedere il passo ai nerazzurri. Il portiere dei capitolini, Mile Svilar, lancia il guanto di sfida: "Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. Loro sono già da diversi anni una delle squadre migliori del campionato, ma ci sono tanti altri club che lottano per i primi cinque, sei posti".
Gasperini e la mentalità vincente
Parlando poi del nuvo allenatore, Svilar non ha dubbi: "Già quando mi era capitato di giocare a Bergamo avevo avuto la sensazione che non sarebbe stata facile, poi qui da noi Gasperini si è confermato un allenatore fantastico, preparato e con una forte mentalità vincente che ci sta trasmettendo giorno dopo giorno".
Roma piazza speciale
Non solo Gasperini però, perché ad infondere fiducia e coraggio ai giocatori è anche il pubblico romanista, soprattutto quando si scende in campo all'Olimpio. Un fattore vero e proprio, che Svilar ha imparato a conoscere: "L'affetto dei tifosi è stato decisivo per il mio rinnovo, mi fa sentire a casa, e io devo sentirmi a casa per rendere al meglio. Quando esco mi fa piacere che i tifosi riconoscono le tue qualità, quello che dai in campo, l'anima. Questo fa di Roma una piazza speciale".
Alla vigilia del big match che riaccoglierà la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e che vedrà affrontarsi allo Stadio Olimpico la Roma di Gasperini e l'Inter di Chivu, a dire la sua è l'estremo difensore giallorosso Mile Svilar, che si concede ai microfoni di Dazn per raccontare le sue sensazioni in vista della partita, ma anche le sue emozioni, nel contatto quotidiano con i tifosi.
"Inter forte, ma non abbiamo paura"
Sabato sera arriva l'Inter, intenzionta a scardinare il fortino giallorosso per rimettere in piedi la propria classifica. Dall'altra parte però ci sarà la Roma capolista, che non ha intenzione di cedere il passo ai nerazzurri. Il portiere dei capitolini, Mile Svilar, lancia il guanto di sfida: "Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. Loro sono già da diversi anni una delle squadre migliori del campionato, ma ci sono tanti altri club che lottano per i primi cinque, sei posti".