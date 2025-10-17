Svilar sfida l'Inter: "Nessun timore, la Roma è forte. Gasperini allenatore fantastico"

Gasperini e la mentalità vincente

Parlando poi del nuvo allenatore, Svilar non ha dubbi: "Già quando mi era capitato di giocare a Bergamo avevo avuto la sensazione che non sarebbe stata facile, poi qui da noi Gasperini si è confermato un allenatore fantastico, preparato e con una forte mentalità vincente che ci sta trasmettendo giorno dopo giorno".