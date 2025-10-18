Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Dimarco esce piano dal campo, Gasperini impazzisce: "Che caz... fai!"

L'allenatore della Roma non ha digerito il ritmo compassato con cui Barella e il terzino della Nazionale hanno lasciato il rettangolo di gioco nel finale
"Ma che fai? Che caz... fai!". Gian Piero Gasperini non ha gradito il ritmo compassato con cui i giocatori dell'Inter hanno lasciato il campo nel finale, al momento delle ultime due sostituzioni: Barella per Zielinski e Sucic per Dimarco all'82'. Soprattutto mentre il terzino della Nazionale stava abbandonando il rettangolo di gioco, Gasperini ha perso la pazienza e, rivolgendosi al direttore di gara, Massa, ha evidenziato, con ampi cenni ed energia, il proprio disappunto per il tempo che si stava perdendo.

Roma-Inter, Gasperini furioso per il tempo perso con i cambi nel finale

Dimarco ha seguito con la coda dell'occhio le rimostranze di Gasperini ed è apparso tentato di rispondere all'allenatore della Roma, ma è stato allontanato. Il quarto uomo Feliciani ha infine cercato di riportare la calma invitando Gasperini a calmarsi. Momenti concitati, nelle battute decisive delle partita valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi non ha nascosto tutto il suo disappunto per l'impossibilità di riprendere a giocare rapidamente.

