Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu

Amareggiato per la sconfitta contro l'Inter , soddisfatto per la prestazione della sua Roma : così Gian Piero Gasperini al termine del match all' Olimpico, valido per la settima giornata di Serie A , deciso da un gol di Bonny al 6' . A Sky, il tecnico dei giallorossi ha commentato: "Il gol dell'Inter? Hermoso ha fatto molto bene a uscire alto. Non dobbiamo fare il fuorigioco, soprattutto su Bonny , che per poco non abbiamo ripreso. Non era il caso di rischiare una situazione del genere, perché potevamo prenderlo con la velocità. Non era assolutamente, in quel momento, una situazione pericolosa. Forse all’inizio partita non avevamo ancora preso le misure. Anche durante la sosta per le nazionali può capitare di perdere certi automatismi, magari perché in nazionale ti chiedono movimenti diversi. Peccato, è un episodio che ha determinato la partita. Dobbiamo guardare oltre gli episodi. Io esco dispiaciuto per il risultato, ma anche convinto che faremo bene. Giocavamo contro un’ Inter forte. È normale che il primo tempo possa essere più di difficoltà, ma siamo venuti fuori bene. Ci sono delle sconfitte che comunque ti lasciano qualcosa di convincente".

Gasperini: "Sempre avuto grande stima di Chivu"

Gasperini ha poi aggiunto: "Prima tre e poi a quattro difensori? Secondo me ha funzionato molto bene anche questa sera, perché contro l’Inter non è facile. Nel secondo tempo, poi, abbiamo concesso veramente poco. Wesley a sinistra ha fatto un’ottima partita, Çelik a destra altrettanto. Hanno avuto continuità e ci hanno dato quella spinta che magari in altre partite era mancata, quindi va bene così. Mi dispiace solo per N'Dicka a destra: sono due mancini, lui e Hermoso, e avrei preferito che fosse Hermoso a uscire alto. L’altra volta aveva giocato Hermoso a destra, ma in questo caso, avendo due mancini su tre, uno doveva adattarsi. In ogni caso, non c’entra nulla con l’episodio del gol o con il resto".

"Chivu? Ho avuto modo di conoscerlo solo per poco tempo, ma ho sempre avuto grande stima di lui, sia come giocatore sia come uomo. Anche quando ci siamo affrontati l’anno scorso, col Parma, ha confermato le mie impressioni. Mi piace molto il suo modo di lavorare: non era semplice prendere il posto di Inzaghi, e invece lo sta facendo con personalità e idee chiare. Ha tanti meriti".

Gasperini: "Ci sono sconfitte che pesano più delle vittorie, quelle che regalano convinzioni"

A Dazn Gasperini ha poi proseguito: "Ci sono sconfitte che pesano più delle vittorie. Sono sconfitte che regalano convinzioni. Per la prima volta quest'anno abbiamo la convinzione che faremo bene. Se siamo in grado di giocare così contro squadre forti come l'Inter vuol dire che faremo bene. Il gol subito? Non abbiamo mai fatto fuorigioco in questo modo, era inizio partita, probabilmente non c'era la misura giusta. Non c'erano i presupposti per tentare il fuorigioco, è stato un episodio, ma il risultato è determinato anche dal fatto che ci è mancata la forza risolutiva nel tiro, nonostante ci siamo arrivati tante volte".

"Dybala? Mi dava maggiori certezze di Ferguson e Dovbyk in termini di condizione, il gol all'inizio ha scompigliato i piani. Nel finale sono subentrati altri tipi di giocatori. Siamo dispiaciuti di non aver fatto risultato. Bailey? Ha fatto uno spezzone, le sue caratteristiche certamente ci torneranno utili. Va inserito. Non ha fatto ancora una partitella d'allenamento insieme a noi. Siamo convinti, tutti, che possa darci una mano".