La Roma non segna, Massara pensa a Kalimuendo: con che formula può arrivare. E c'è Lina Souloukou

ROMA - La Roma ha un pensiero stupendo che si chiama Kalimuendo . Al netto delle rime, a essere baciata stavolta è la congiuntura - alcuni lo chiamano destino - che oggi vede un bomber di grande prestigio internazionale ai margini di un progetto e una squadra, la Roma, con problemi offensivi. L’occasione è stata già fiutata, l’orizzonte è posto al mese di gennaio: a Trigoria sono in corso delle riflessioni sul centravanti di 23 anni, nazionale francese, autore di 33 gol nelle ultime due stagioni al Rennes prima del passaggio (ad agosto) al Nottingham Forest , in Premier League, dove però la forza, l’atletismo e la verve del centravanti non hanno ancora trovato il terreno fertile per esprimersi. Kalimuendo è costato 30 milioni di euro. Facile comprendere dunque perché, per tanti club di Serie A, Milan incluso, nell’ultime finestra estiva risultava inavvicinabile. Eppure il feeling con gli inglesi non è ancora sbocciato e se l’inizio è un indizio, le cinque presenze in campionato (nessuna da titolare, con zero gol) per un totale di 136 minuti in campo, più altri 26 in Europa League, rappresentano un segnale inequivocabile: il ragazzo nativo di Suresnes, nella banlieue ovest di Parigi, è una riserva.

Kalimuendo, un’occasione per la Roma

La Roma non ha un budget così importante da poter liquidare il Forest, dove tra l’altro lavora Lina Souloukou, ex Ceo del club giallorosso. Così potrebbe proporre la formula più conveniente: sei mesi di prestito, un diritto di riscatto e, mal che vada, la garanzia di poter comunque dare spazio a un calciatore che in Premier rischierebbe di svalutarsi con un lungo contratto (fino al 2030) davanti a sé. A Nottingham stanno vivendo un avvio di stagione tragico, con due allenatori, Espírito Santo e Postecoglou, già licenziati. Il nuovo tecnico - Dyche è il candidato principale - potrebbe anche decidere di dare spazio al francese. Finché non avverrà il cambio della guardia, però, ogni ragionamento sul futuro di Kalimuendo è rinviato. Nel frattempo, il calciatore ha messo in allarme i propri agenti per sondare appunto le richieste che potrebbero arrivare. La Roma, la Serie A e la prospettiva di giocare da protagonista in Europa, ovviamente, rappresentano delle prospettive allettanti. Ma c’è di più. Il ds dei giallorossi Massara conosce molto bene il ragazzo, avendo appunto lavorato al suo fianco nella stagione scorsa al Rennes. Il rapporto tra i due è ottimo e potrebbe diventare un acceleratore per la trattativa nel caso in cui le due necessità - quella di un attaccante fronte Roma, quella di giocare con continuità fronte calciatore - trovassero un punto d’incontro.

Roma, il piano B è Zirkzee

La Roma, fin qui, si limita a osservare e a valutare possibili occasioni. E alla fiera dell’usato è spuntato nientemeno che Joshua Zirkzee, il cui matrimonio con il Manchester United è ai titoli di coda. L’olandese nell’ultimo mese e mezzo ha giocato appena 15 minuti in Premier e il suo entourage sta bussando a diverse porte. A Gasperini l’ex Bologna piace eccome. E lui in Italia tornerebbe di corsa dopo la stagione da protagonista sotto le due torri. L’ipotesi del prestito, per ragioni simili a quelle di Kalimuendo, non va esclusa: lo United, un po’ come il Forest, avrebbe tutta l’intenzione a mettere in mostra su altre vetrine calciatori che dalle loro parti non brillano. «Alcuni vogliono giocare di più, visto che c’è anche il Mondiale», la riflessione fatta dall’allenatore dei Red Devils, Amorim, nei giorni scorsi. Tra poco più di un mese tutte le idee verranno approfondite e alcune, probabilmente, diventeranno delle vere e proprie trattative. I paletti del fair play finanziario restano, ma l’ultima visita di Friedkin a Roma ha lasciato una consapevolezza diffusa almeno in società: qualcosa per rinforzare l’attacco verrà fatto, completando in qualche modo ciò che in estate è rimasto in sospeso.