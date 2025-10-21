Roma, brilla Mirra da capitano della Primavera: adesso sogna la chiamata di Gasperini

Dopo un avvio di stagione altalenante e messo in conto, la Roma Primavera di Federico Guidi sta volando, ha agganciato il treno playoff e vede la vetta della classifica. Nell'ultima giornata di campionato, i baby giallorossi hanno dato una lezione di calcio al Cagliari, senza subire gol e dimostrando di essere di un'altra categoria. La difesa sta reggendo. E tra i protagonisti della retroguardia si sta mettendo in luce Jacopo Mirra, il capitano dell'undici giallorosso.

Roma, Mirra e il grande sogno

Archiviato l'infortunio, il ragazzo ha ripreso confidenza con il campo e nella difesa a tre si trova a suo agio. Il suo contratto è in scadenza e il rinnovo, alla luce delle ultime prestazioni, non dovrebbe essere un problema. Mirra è uno dei punti di forza della Roma Primavera, in più ha due segni particolari che fanno comodo: Jacopo, infatti, è da sempre romano e romanista e sogna di convincere Gasperini nel breve periodo.