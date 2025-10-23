Astinenza e crisi senza fine: la terribile statistica di Dovbyk in Europa
ROMA - Non è facile pensare solo al calcio quando la mente è altrove. Per Artem Dovbyk il primo pensiero resta il suo Paese, l’Ucraina, ancora travolta dalla guerra. Ieri sui social ha condiviso il video del presidente Zelensky che mostra i soccorsi dopo il bombardamento all’asilo di Kharkiv, colpito dai droni russi. Tre cuori spezzati come didascalia, a testimoniare un dolore che inevitabilmente pesa sul suo animo e sulla sua concentrazione. Ogni volta che gli si chiede della guerra, l’emozione lo travolge, ma poi il calcio chiama, lo spettacolo deve continuare e per Dovbyk è tempo di dimostrare di poter essere ancora un valore per la Roma. Fin qui, però, soprattutto in questa stagione, non ci è riuscito.
Errori e astinenza dal gol
Favorito su Ferguson, Dovbyk torna titolare in Europa League dopo il disastro contro il Lilla, con i due rigori sbagliati in modo clamoroso e che il centravanti spera di riscattare stasera per cancellare l’incubo di un inizio di stagione pieno di blackout e con appena un gol segnato, al Verona. In Europa, poi, il digiuno dura da un anno esatto: l’ultima rete porta la data del 24 ottobre 2024, in Roma-Dynamo Kiev 1-0, suo sigillo decisivo. Da allora, nove partite europee senza lasciare traccia. Difficile pensare di arrivare di nuovo in fondo alla competizione senza il contributo del bomber pagato 40 milioni, che la scorsa stagione aveva sì realizzato 17 reti, ma mai nei momenti chiave. L’estate scorsa sembrava vicino all’addio, e invece è rimasto. Ma tra sprazzi e ricadute, il percorso è stato tutto in salita. Un passo avanti e due indietro: il gol al Verona, poi i rigori falliti nella gara successiva; l’assist per Soulé con la Fiorentina, poi l’errore a porta vuota contro l’Inter. Una sequenza difficile da digerire per i tifosi. Ora il Plzen diventa un nuovo esame, l’occasione per invertire la rotta e provare a ritrovare fiducia, sebbene la costanza resti il vero tallone d’Achille del centravanti.
Anche Ferguson in difficoltà
Non va meglio al suo compagno di reparto Ferguson, che condivide il medesimo destino di astinenza: per trovare l’ultimo suo gol con una squadra di club bisogna tornare al 26 ottobre 2024, ai tempi del Brighton. Poi il passaggio al West Ham e una stagione da dimenticare, prima dell’approdo a Roma dove, finora, non ha lasciato il segno. Le ultime prestazioni lo hanno fatto scivolare nelle gerarchie e Gasperini si aspetta un cambio di marcia, dentro e fuori dal campo. Non c’è dubbio che la Roma ha bisogno di due centravanti pronti a sbloccarsi per inseguire il passo delle altre pretendenti alla zona Champions. Il mercato di riparazione è ancora distante, Gasperini ha bisogno di risposte immediate così come i tifosi che adesso stanno rimpiangendo Shomurodov (4 gol in 8 partite con il Basakseheir) e addirittura Abraham (8 gol in 14 gare con il Besiktas). Per Ferguson è tempo di dimostrare una reazione, perché la Roma non è un’occasione qualunque, e sprecare questa possibilità sarebbe un errore imperdonabile — soprattutto ora che l’altro centravanti continua a inseguire certezze.
