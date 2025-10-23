Astinenza e crisi senza fine: la terribile statistica di Dovbyk in Europa

Anche Ferguson in difficoltà

Non va meglio al suo compagno di reparto Ferguson, che condivide il medesimo destino di astinenza: per trovare l’ultimo suo gol con una squadra di club bisogna tornare al 26 ottobre 2024, ai tempi del Brighton. Poi il passaggio al West Ham e una stagione da dimenticare, prima dell’approdo a Roma dove, finora, non ha lasciato il segno. Le ultime prestazioni lo hanno fatto scivolare nelle gerarchie e Gasperini si aspetta un cambio di marcia, dentro e fuori dal campo. Non c’è dubbio che la Roma ha bisogno di due centravanti pronti a sbloccarsi per inseguire il passo delle altre pretendenti alla zona Champions. Il mercato di riparazione è ancora distante, Gasperini ha bisogno di risposte immediate così come i tifosi che adesso stanno rimpiangendo Shomurodov (4 gol in 8 partite con il Basakseheir) e addirittura Abraham (8 gol in 14 gare con il Besiktas). Per Ferguson è tempo di dimostrare una reazione, perché la Roma non è un’occasione qualunque, e sprecare questa possibilità sarebbe un errore imperdonabile — soprattutto ora che l’altro centravanti continua a inseguire certezze.