Nostalgia Roma: quel tweet di Florenzi che diventò virale e le parole di Cristiana Capotondi

ROMA - Il 24 ottobre non è un giorno qualunque per i tifosi della Roma. C’è una data che, da sola, racchiude un pezzo di storia, di identità e di nostalgia giallorossa: 24-10-16. A guardarla bene, sembra una semplice combinazione numerica. Ma per chi ama la Roma, quei numeri significano molto di più:. Era il 24 ottobre del 2016 quando Florenzi, con un colpo di genio social, pubblicò un tweet che univa la data del giorno ai numeri di maglia dei tre simboli romanisti. Un post diventato virale in pochi minuti, una “combinazione magica” che ha fatto il giro del web e che, anno dopo anno, torna a riempire le bacheche dei tifosi di ricordi e di orgoglio.

E a proposito di nostalgia, anche Cristiana Capotondi, tifosa doc e volto noto del cinema italiano, ha ricordato quei tempi magici: “Sono diventata laica, non riesco più a tifare neanche la Nazionale da quando ho lavorato nel calcio”, le sue parole alla Festa del Cinema di Roma. E poi: “Sono entrata nel tifo caldo quando ha iniziato a giocare Totti. Quando ha lasciato si è rotto l’incanto. Perché mi aspetto non dico Totti, ma De Rossi. Non dico De Rossi, ma Florenzi. Un legame con la maglia, una gradualità di romanità”. Intanto Alessandro Florenzi, che ha da poco salutato il calcio giocato, continua a divertirsi nel mondo della Kings League. Ieri è andato in gol con la maglia dei BigBro, segno che la passione per il gioco non lo ha mai abbandonato.