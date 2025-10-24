Almeno una buona notizia per Gasperini e la Roma: Koné sta bene

La buona (e forse unica) notizia per Gasperini dopo la sconfitta deludente di ieri contro il Viktoria Plzen riguarda le condizioni di Manu Koné, uscito ieri per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ebbene, dagli accertamenti di questa mattina al Fulvio Bernardini sono arrivate notizie rassicuranti: il centrocampista francese sta bene e non dovrà rimanere fuori contro il Sassuolo. La botta è sì chiaramente dolorosa ma non ha evidenziato ulteriori problematiche: oggi il giocatore svolgerà il consueto lavoro di scarico post partita per poi tornare a lavorare con il gruppo domani per la seduta di rifinitura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA