Che attacco di Carlo Verdone al mercato della Roma: "Disastroso. E gli attaccanti..."

ROMA - In occasione del lancio della quarta stagione di Vita da Carlo e della presentazione del film “Scuola di seduzione” alla Festa del Cinema di Roma, Carlo Verdone è tornato a parlare ai microfoni de Il Tempo — e, come spesso accade, non ha risparmiato un commento alla sua amata Roma.

Verdone tra il mercato giallorosso e il mal di gol

L’attore e regista romano, noto per il suo tifo giallorosso, ha commentato con tono critico le ultime scelte di mercato: “La società ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene”. Il problema dell’attacco giallorosso è reale con i due attaccanti che non riescono ad incidere. E mentre Gasperini cerca di trovare la soluzione, la classifica sorride comunque alla Roma, di nuovo a caccia del primo posto.