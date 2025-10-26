Dybala, che emozione: la dedica alla moglie incinta e il buffetto di Gasperini che...

Che gioia per la Joya! Perdonerete la poca originalità, ma ci sta. Paulo Dybala segna contro il Sassuolo: non è il primo gol da futuro papà - c'era stato già il centro su rigore contro il Viktoria Plzen - ma è il primo in campionato. E soprattutto è bello perché porta la Roma in vantaggio. Dybala, dopo aver segnato, ha cercato il pallone e se l'è messo sotto la maglia, mettendo poi il ciuccio in bocca modello Totti di 20 anni fa. Non solo: mentre tornava verso il centro del campo, passando davanti la panchina di Gasperini, si è preso anche un buffetto dal tecnico. Un gesto semplice, ma che alla luce del piccolo botta e risposta dopo l'Europa League, assume un altro significato.