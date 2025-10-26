Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala, che emozione: la dedica alla moglie incinta e il buffetto di Gasperini che...

Paulo segna per la prima volta in campionato da futuro papà e il pensiero corre a Oriana Sabatini
2 min
TagsDybalaSassuoloRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Che gioia per la Joya! Perdonerete la poca originalità, ma ci sta. Paulo Dybala segna contro il Sassuolo: non è il primo gol da futuro papà - c'era stato già il centro su rigore contro il Viktoria Plzen - ma è il primo in campionato. E soprattutto è bello perché porta la Roma in vantaggio. Dybala, dopo aver segnato, ha cercato il pallone e se l'è messo sotto la maglia, mettendo poi il ciuccio in bocca modello Totti di 20 anni fa. Non solo: mentre tornava verso il centro del campo, passando davanti la panchina di Gasperini, si è preso anche un buffetto dal tecnico. Un gesto semplice, ma che alla luce del piccolo botta e risposta dopo l'Europa League, assume un altro significato.

Quando e dove nasce la figlia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini e come si chiamerà

Se sul nome della piccola Dybala non ci sono certezze, ha detto la futura mamma, si sa quando nascerà e dove: la piccola vedrà la luce a Roma tra la fine di febbraio e i primi di marzo. Mancano quattro mesi e poi per Paulo e Oriana arriverà la prima, attesissima, gioia. Stavolta senza giochi di parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Sassuolo-Roma, la partitaChe attacco di Carlo Verdone al mercato della Roma