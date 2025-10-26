Noto attore inquadrato tra i tifosi della Roma dietro Svilar: lo avete riconosciuto?
Ma è proprio lui? Chissà quanti se lo saranno domandato quando le telecamere di Dazn lo hanno inquadrato alle spalle di Svilar, tra i tifosi della Roma. La risposta è sì. È Valerio Mastandrea. Niente tribuna vip per il celebre attore, che ha deciso di seguire i giallorossi in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la sfida con il Sassuolo, nel settore ospiti.
Valerio Mastandrea nel settore ospiti del Mapei Stadium per Sassuolo-Roma
Barba bianca, occhiali, un volto celebre e inconfondibile tra tanti altri: la presenza di Valerio Mastandrea è balzata immediatamente all'occhio dietro alla maglia gialla di Svilar, impegnato a osservare il posizionamento in campo dei compagni di squadra prima di un rinvio dal fondo. Con la Roma da poco passata in vantaggio da pochi minuti grazie a Dybala. Un'emozione vissuta a due passi dal campo e tra la gente da Mastandrea. Grande tifoso dei giallorossi. Che non è voluto mancare nello stadio degli emiliani per sostenere la sua squadra del cuore. E non è la prima volta...