Noto attore inquadrato tra i tifosi della Roma dietro Svilar: lo avete riconosciuto?

Ma è proprio lui? Chissà quanti se lo saranno domandato quando le telecamere di Dazn lo hanno inquadrato alle spalle di Svilar, tra i tifosi della Roma. La risposta è sì. È Valerio Mastandrea. Niente tribuna vip per il celebre attore, che ha deciso di seguire i giallorossi in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la sfida con il Sassuolo, nel settore ospiti.