Gasperini si gode il primo posto. Poi la frecciata su Dybala: "Attaccanti? Mai dubbi, forse gli altri..."

Napoli oggi si gode una giornata di pace, relax e sorrisi, da prima in classifica . Sola, fino tre e un quarto quando poi Paulo Dybala ha regalato alla Roma il gol vittoria contro il Sassuolo . Adesso, quindi, Conte e Gasperini sono in testa da soli: la domenica non è stata dolce solo per il Napoli, ma anche per la Roma, accompagnata a Reggio Emilia da oltre 6mila tifosi innamorati . "Sono soddisfatto, molto, della posizione in classifica. La partita di oggi era difficile, il Sassuolo sta facendo bene e noi abbiamo interpretato tutto nel migliore dei modi dopo due sconfitte. C'è stata una buona reazione", la prima ammissione di Gasperini . Lo sguardo dice di più delle parole: Gasp ride, sorride e scherza. "Dybala attaccante? Mai avuto dubbi io, forse gli altri... Dobbiamo sfruttare le caratteristiche di ognuno. Cristante? Pasalic ha fatto più di 50 gol in quel ruolo, ma Cristante arrivava prima, con me all'Atalanta. Bryan è bravo, ci sta dando una grande mano e nessun allenatore rinuncia a lui". Dovbyk, pur senza segnare, è entrato bene e Gasp ne è felice vedendo le immagini : "Guardate come sprinta... Fisicamente sta bene, è chiaro che sto cercando delle soluzioni perché è stato il punto meno prolifico. Facciamo degli esperimenti perché vogliamo migliorare". Adesso non resta che vincere in casa: "Priorità assoluta, è un peccato per i nostri tifosi all'Olimpico, è sempre pieno, vorremmo regalare partite belle e giocate bene. Non tutte le prestazioni sono state negative, quella di giovedì in coppa non dovevamo perderla. Mercoledì rigiochiamo in casa, dobbiamo stare attenti a volte picchiamo contro il muro e poi prendiamo gol: dobbiamo essere più efficaci".

Gasperini e le parole sul mercato

Magari con un aiuto dal mercato? "Questo non è il momento di pensare alla classifica. Se siamo questi non basta. C’è un campionato molto equilibrato con squadre forti. Non andiamo in Europa per diritto divino solo perché abbiamo lo stadio pieno. Serve la squadra per arrivarci. Io non ho voglia di perdere tanto tempo. In Europa - aggiunge Gasp con riferimento alla Champions - dobbiamo andarci quest’anno. In panchina mi agito perché vorrei fare di più. Tatticamente siamo evoluti, giochiamo con tre attaccanti, spostiamo giocatori da destra e sinistra, Wesley sta venendo fuori molto forte. Dobbiamo crescere sul piano tecnico, indubbiamente, nella personalità nel muovere palla. Siamo efficaci, dobbiamo esserlo di più".

Gasperini, le parole su Dybala e il primo posto della Roma

Efficaci e solidi. Per sognare, ma senza esagerare. Se poi Dybala fosse sempre questo... Dice ancora Gasp: "Paulo è un attaccante straordinario, ha realizzato 15 gol senza rigori. Ha visione, talento, se gioca vicino l’area è devastante. Deve fare la miglior stagione in assoluto, ma ci aiuta anche con il disimpegno. La testa della classifica? Teniamo i piedi per terra. Nove partite non sono tante. È un quarto del campionato, una piccola striscia. Un significato comincia ad averlo, per carità, ma poi basta. Arrivavamo da due sconfitte, ora siamo primi e va bene, in Europa abbiamo fatto un po’ di macello e dobbiamo recuperare".